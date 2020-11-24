Экономические последствия, которые могут ожидать европейских партнеров Беларуси

Источник материала: БT

Именно экономика - основа крепких отношений, она идет впереди политики. Мы решили посмотреть на последствия, которые могут ожидать наших европейских партнеров, если Беларусь перестанет выполнять хотя бы часть того, что сегодня считается в порядке вещей. И для начала взяли как раз экономический аспект. И вот только несколько болевых точек по версии "Панорамы".

Беларусь - всегда с открытым сердцем. И, видимо, это в менталитете народа - до последнего рассчитывать на конструктивность и здравый смысл партнеров. Но если надо, и нам не оставляют выбора, белорусы умеют постоять за себя и страну. И примеры такие в истории есть.

Казалось бы, жили в дружбе и согласии с соседями. Сообща развивали деловые связи, наращивали товарооборот и прирастали выгодными проектами. Все были довольны, но вдруг одна из сторон заявляет, что "табачок - все-таки в рознь!". И что мы имеем? Возьмем калькулятор и пробежимся для начала по таможне.

Из общего объема следующих из Литвы товаров, половина направляется в Россию и другие страны транзитом через Беларусь. При этом всего лишь 4 % имеют литовское происхождение, остальные произведены в других странах ЕС. Выходит, что Литва - лишь своеобразная перевалочная база для иностранных товаров, которые далее идут в Беларусь. При этом страна-соседка имеет немалую прибыль, ведь это логистика, склады, транзит, порты. Стоит задуматься... И Вильнюсу, и другим столицам.

Бизнес уже начал менять маршруты, отказываясь от транзита через Литовскую Республику. Какими могут быть убытки - очевидно. Наша страна рассматривает переориентацию грузов на российские порты. И вот что об этом уже заявлялось официально.

А пока европейский бизнес задумывается об обходных путях доставки - вот еще цифры о потоках товаров, которые к нам из Литвы ввозятся: только за 7 месяцев 2020 перемещено 2 миллиона 300 тысяч тонн товаров, а это: 153 тысячи грузовых транспортных средств, почти 80 тысяч железнодорожных вагонов. Так что калькулятор скорее нужен литовской стороне.

И, к слову, за последние 5 лет наша таможня выявила порядка тысячи административных правонарушений со стороны 74 литовских складов. По фактам контрабанды и уклонения от уплаты таможенных платежей в крупном размере возбуждено 15 уголовных дел. А склады в основном используются для манипуляций со стоимостью импортного и транзитного товара, чтобы наварить на этом побольше.







На прибалтийском направлении есть и еще один тренд - криминальный автобизнес, с которым мы успешно боремся. С начала года на литовском участке границы выявлено 40 таких фактов.

Вот пара цитат главы внешнеполитического ведомства: "Если кто-то хочет пожара в регионе, то Беларусь найдет чем ответить. И в появлении новых берлинских стен никто не заинтересован". Рычагов у нас немало. Вот что сказано, к примеру по АЭС.

Мы еще не взяли в расчет противостояние незаконной миграции. И, кстати, чиновники, что отвечают в Европе за работу таможни, всегда отмечали IТ-вклад Беларуси в общую безопасность. И не раз были на наших современных объектах.

Много можно сказать и по торговле людьми, тому же наркотрафику. И Беларусь всегда была надежным заслоном всего незаконного, что транзитом шло в ту же Польшу или Литву. Черта современной преступности - трансграничность… Нашу удобную логистику и транспортные коридоры в сердце Европы не раз пытались использовать мировые наркосиндикаты и были вычислены правоохранителями. А это миллионы доз, которые не дошли до европейских потребителей. Вспомнить те же полтонны героина, изъятые наркоконтролем. Или вот цифра исключительно по белорусско-литовской границе - 400 килограммов различных наркотиков и психотропов, которые обнаружила таможня. А это за неполных два года.

Не стоит не учитывать и политический аспект. Здесь нам тоже есть чем ответить на деструктивные шаги европейских партнеров. Но это уже тема отдельная.