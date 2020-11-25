Глава МИД Великобритании потребовал от белорусских властей освободить журналистов

Источник материала: Tut.by

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб призвал власти Беларуси освободить задержанных журналистов. Об этом политик написал в Twitter.



Фото: Reuters

Глава МИД призвал также снять с журналистов все обвинения. Он отметил, что репортеров садят в тюрьму, чтобы заставить их замолчать и воспрепятствовать распространению информации о нарушении прав и свобод белорусского народа.

I call for the immediate release of all journalists arbitrarily imprisoned in #Belarus , & for charges against them to be dropped. This is a cowardly attempt by Lukashenko’s regime to silence dissent & stop the reporting of #humanrights violations against the Belarusian people. — Dominic Raab (@DominicRaab) November 24, 2020

Сегодня в Беларуси за решеткой по административным или уголовным делам находятся 12 журналистов: это журналистка TUT.BY Катерина Борисевич, журналистка TUT.BY и «Новы Час» Александра Квиткевич, журналистки «Белсата» Катерина Андреева и Дарья Чульцова, журналисты «БелаПАНа» Максим Лаврецкий, Юлия Котская, Андрей Шавлюго, Андрей Рябчик, журналисты Олег Груздилович, Игорь Корней, Марина Кастылянченко и Катерина Медведева.

По подсчетам Белоруской ассоциации журналистов, за время выборов и поствыборный период жертвами преследования, а речь идет не только о задержаниях, стали 390 журналиста, из которых 77 прошли через административный арест.

Белорусские правозащитники признали задержанных по уголовным делам Катерину Борисевич, Екатерину Андрееву и Дарью Чульцову политзаключенными. Amnesty International назвала Борисевич узником совести.