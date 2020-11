Глава МИД Великобритании потребовал от белорусских властей освободить журналистов

Источник материала: Tut.by

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб призвал власти Беларуси освободить задержанных журналистов. Об этом политик написал в Twitter.

Глава МИД призвал также снять с журналистов все обвинения. Он отметил, что репортеров садят в тюрьму, чтобы заставить их замолчать и воспрепятствовать распространению информации о нарушении прав и свобод белорусского народа.