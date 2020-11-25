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Глава МИД Великобритании потребовал от белорусских властей освободить журналистов
25.11.2020 06:09 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб призвал власти Беларуси освободить задержанных журналистов. Об этом политик написал в Twitter.
Глава МИД призвал также снять с журналистов все обвинения. Он отметил, что репортеров садят в тюрьму, чтобы заставить их замолчать и воспрепятствовать распространению информации о нарушении прав и свобод белорусского народа.
Сегодня в Беларуси за решеткой по административным или уголовным делам
По подсчетам Белоруской ассоциации журналистов, за время выборов и поствыборный период жертвами преследования, а речь идет не только о задержаниях, стали 390 журналиста, из которых 77 прошли через административный арест.
Белорусские правозащитники
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Глава МИД призвал также снять с журналистов все обвинения. Он отметил, что репортеров садят в тюрьму, чтобы заставить их замолчать и воспрепятствовать...
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