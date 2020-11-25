"Однажды Realt.by объединил весь рынок". Сегодня порталу 15 лет, и наши партнеры рассказали, как развивали сферу недвижимости вместе с нами

Но, пожалуй, лучше о нас скажут наши партнеры – старейшие агентства недвижимости, с которыми Realt.byшел рука об руку и развивался все эти 15 лет.

Группа компаний «Твоя столица»

От лидера – лидеру:

- Рынку недвижимости начала нулевых очень нужна была единая удобная площадка и информационный центр для коммуникации между всеми его участниками взамен разбросанных по разным изданиям объявлений и статей. И тогда на запрос рынка появился Realt.by. 15 лет – большой срок для человека и огромный для компании. За это время Realt.by занял ведущее место среди интернет-площадок этого направления. Все это время портал для «Твоей столицы» - ключевой партнер и помощник. Партнерство принесло прекрасные результаты и переросло в дружбу между компаниями.

Как и все лидеры в своей сфере, Realt.by не стоит на месте и не останавливается на достигнутом. Не раз и не два ресурс брал на себя объединяющую роль: становился инициатором и площадкой для обмена опытом участников рынка, центром для обсуждения наболевших вопросов с участием представителей органов власти, организатором профессионального конкурса «Realt Golden Key».

Легкая на подъем профессиональная команда не раз поддерживала и наши инициативы вне профессиональной деятельности. Особенным стало участие в благотворительном проекте «20 Добрых дел». Realt.by создал на своих страницах специализированный раздел и взял на себя всестороннее освещение проекта. Кроме того, помогал везде, где нужны были крепкие руки и неравнодушные сердца.

15 лет вместе – дорогого стоят. Желаем Realt.by – замечательному отечественному бренду, команде настоящих профессионалов и патриотов Беларуси, нашим партнерам и друзьям – новых прекрасных перспектив и дальнейших успехов, постоянного движения вперед, чтобы хватало энергии бежать во всю мощь, открывая для себя и партнеров все новые горизонты.