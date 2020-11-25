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"Однажды Realt.by объединил весь рынок". Сегодня порталу 15 лет, и наши партнеры рассказали, как развивали сферу недвижимости вместе с нами
25.11.2020 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Сегодня порталу Realt.by
За годы работы портал расширил круг своих партнеров по бизнесу, среди которых агентства недвижимости, девелоперы, оценщики, проектировщики и другие. Сейчас на портале представлена наиболее полная и обновляемая в режиме онлайн информация по объектам недвижимости Беларуси. Практика показывает, что ресурс сегодня одинаково популярен как среди профессиональных участников рынка, так и обычных белорусов, которые решают свой жилищный вопрос.
Если в 2010 году в месяц портал посещало 150 тысяч уникальных пользователей, то в октябре этого года нашим сайтом воспользовались более 1,1 миллиона человек.
За годы работы менялась и численность коллектива. В 2011-2012 годах в компании работало с десяток человек. Сегодня – это большая команда профессионалов, в числе которых программисты, аналитики, специалисты по рекламе, корреспонденты и прочие. И все они работают для вас.
Но, пожалуй, лучше о нас скажут наши партнеры – старейшие агентства недвижимости, с которыми Realt.byшел рука об руку и развивался все эти 15 лет.
Группа компаний «Твоя столица»
От лидера – лидеру:
- Рынку недвижимости начала нулевых очень нужна была единая удобная площадка и информационный центр для коммуникации между всеми его участниками взамен разбросанных по разным изданиям объявлений и статей. И тогда на запрос рынка появился Realt.by. 15 лет – большой срок для человека и огромный для компании. За это время Realt.by занял ведущее место среди интернет-площадок этого направления. Все это время портал для «Твоей столицы» - ключевой партнер и помощник. Партнерство принесло прекрасные результаты и переросло в дружбу между компаниями.
Как и все лидеры в своей сфере, Realt.by не стоит на месте и не останавливается на достигнутом. Не раз и не два ресурс брал на себя объединяющую роль: становился инициатором и площадкой для обмена опытом участников рынка, центром для обсуждения наболевших вопросов с участием представителей органов власти, организатором профессионального конкурса «Realt Golden Key».
Легкая на подъем профессиональная команда не раз поддерживала и наши инициативы вне профессиональной деятельности. Особенным стало участие в благотворительном проекте «20 Добрых дел». Realt.by создал на своих страницах специализированный раздел и взял на себя всестороннее освещение проекта. Кроме того, помогал везде, где нужны были крепкие руки и неравнодушные сердца.
15 лет вместе – дорогого стоят. Желаем Realt.by – замечательному отечественному бренду, команде настоящих профессионалов и патриотов Беларуси, нашим партнерам и друзьям – новых прекрасных перспектив и дальнейших успехов, постоянного движения вперед, чтобы хватало энергии бежать во всю мощь, открывая для себя и партнеров все новые горизонты.
ЦН «ПАКОДАН»
- В 2020 году бренд «ПАКОДАН» отметил свой четвертьвековой юбилей! Мы провели ребрендинг компании, и сейчас наш бренд четко ассоциируется с рынком недвижимости Беларуси. Но при этом, несмотря на почтенный возраст, мы продолжаем меняться вместе с рынком, вместе с нашими потребителями. Если раньше вся наша работа была заточена на работу с клиентами возраста 50+, то уже сейчас мы ориентируемся на категорию возраста 30+ и соответственно меняем свои технологии работы, меняемся сами… В этом году мы стали уже применять технологию работы с продавцами недвижимости «Продавец 3.0». Сейчас в части нашей компании внедряется регулярный менеджмент в отделах на основе автоматизации бизнес-процессов, который обычно не применяется в компаниях нашей сферы.
Мы максимально автоматизировали процессы работы агентства недвижимости и делаем этот бизнес понятным и прозрачным. Благодаря этому большинство сделок с недвижимостью закрываются в срок до 28 дней (а по спец. программе – за 5 дней), и все больше клиентов выбирают нас для совершения операций с недвижимостью. При этом вырастает эффективность работы каждого сотрудника, облегчается труд агентов и риэлтеров.
Всем нашим изменениям и росту помогает портал REALT.BY, который тоже периодически добавляет новые сервисы и совершенствует существующие, автоматизирует процессы, облегчает труд агентов и риэлтеров. Благодаря тому, что есть непосредственная связь с руководством компании, с ведущими сотрудниками портала, мы всегда можем высказать свои пожелания по совершенствованию этой площадки, по удобству пользования сервисами, предложить добавить или доработать некоторые сервисы. И такое общение очень много дает как нашей компании, так и дальнейшему совершенствованию портала.
Поздравляем портал REALT.BY с 15-летием! Пусть эта радостная дата станет для вас рубежом новых перспектив, желанных успехов и стремительного роста! Желаем не останавливаться на достигнутом, двигаться вперед в окружении верных друзей. Желаем новых идей, креативности, свежих сил, энергии и невероятного продвижения во всех поисковых системах. Пусть ваш коллектив всегда будет дружелюбным, сплоченным и непобедимым для конкурентов!
Агентство недвижимости «Мольнар»
- Что может сделать человек за 15 лет? Он может получить образование, поменять несколько мест работы или сделать карьеру в одной компании, жениться, завести детей – да много чего еще. А что значат 15 лет для компании? Это железная репутация, проверенные кадры, надежность и высокое качество услуг.
«Мольнар» сегодня - уже не просто агентство недвижимости. Это бренд с историей, в которой уже есть место легендам, специалистам, имена которых известны всему рынку, вершинам, которые недостижимы для других. «Мольнару» скоро исполнится 25 лет. И значительную часть этого времени мы идем рука об руку с флагманом информационного поля недвижимости страны – порталом REALT.BY.
Мы не просто коллеги – мы друзья и партнеры. За эти годы realt.by превратился в сокровищницу информации. Все актуальные новости, важные факты, весомые цифры мы получаем от вас. Именно по вам мы ориентируемся в тенденциях и веяниях рынка. Через вас мы общаемся с клиентами. С вашей поддержкой мы доносим все самое важное, что может помочь нашим коллегам и потребителям.
Мы знаем: если realt.by поднимает вопрос – значит, это актуально. Если realt.by открывает новое направление – значит, оно будет востребованным. Если realt.by презентует новый продукт – значит, на него стоит ориентироваться в работе.
Вы помогаете нам держать руку на пульсе изменений и новшеств в сфере информационных технологий. И, как добрые друзья, помогаете только совершенствоваться нам и нашим продуктам. Каждое агентство недвижимости работает для того, чтобы слово «риэлтер» окружающие произносили с уважением. И портал realt.by уже 15 лет помогает нам в этой важной и часто непростой миссии.
Уважаемые друзья! Мы поздравляем вас с этой весомой датой. Мы желаем вам движения вперед и только вверх. Пусть новые идеи, новые проекты появляются как можно чаще – мы в этом нуждаемся. Пусть ваши планки будут все выше и выше, пусть цели будут амбициозными и достижимыми. Серьезные люди выбирают серьезные компании. Мы выбираем realt.by!
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"Однажды Realt.by объединил весь рынок". Сегодня порталу 15 лет, и наши партнеры рассказали, как развивали сферу недвижимости вместе с нами
Сегодня порталу Realt.by исполнилось 15 лет. Площадка была создана в ноябре 2005 года с нуля на основе актуальной базы предложений от агентств недвижимости. Сегодня,...
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