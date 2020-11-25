ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Малоритском районе «КварцМелПром» признали банкротом и ввели санацию

25.11.2020 08:25 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Экономический суд Брестской области признал ЗАО "КварцМелПром" экономически несостоятельным. В отношении должника ввели санацию сроком до 4 апреля 2022 года, сообщает газета "Голас Часу".


Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото с сайта sales-training.ru

Предприятие длительное время имеет неудовлетворительную структуру бухгалтерского баланса.

Собрание кредиторов утвердило план санации, по которому восстановить платежеспособность планируется до конца марта 2022 года.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости экономики
 
Глава МИД Великобритании потребовал от белорусских властей освободить журналистов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

24.11.2020
Mir24.TV Belarus
25.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика