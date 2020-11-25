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В Малоритском районе «КварцМелПром» признали банкротом и ввели санацию
25.11.2020 08:25 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Экономический суд Брестской области признал ЗАО "КварцМелПром" экономически несостоятельным. В отношении должника ввели санацию сроком до 4 апреля 2022 года, сообщает газета
Предприятие длительное время имеет неудовлетворительную структуру бухгалтерского баланса.
Собрание кредиторов утвердило план санации, по которому восстановить платежеспособность планируется до конца марта 2022 года.
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Санацию ввели до 4 апреля 2022 года.
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