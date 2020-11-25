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Новый год без пластика: благо для природы или удар по службам доставки?
25.11.2020 09:03 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Чуть больше месяца остается до того дня, когда вы не сможете попросить у службы доставки приложить к вашему обеду пластиковые приборы. Большинство полимерной посуды – от трубочек и пластиковых вилок до тарелок и контейнеров – должны будут исчезнуть из заведений.
Беларусь не особенно отстает от ЕС, там запрет на пластиковую посуду ввели только в мае 2019 года.
© Sputnik / Павел Лисицын
Sputnik попытался выяснить в заведениях общепита, готовы ли там к новой жизни с поправкой на заботу о природе. Если кофейням придется отказаться главным образом от пластиковых палочек для размешивания сахара, то у служб доставки могут возникнуть и более серьезные проблемы.
Кстати, расскажем, придется ли вам отказаться от крышечек к кофейным стаканам.
Переходим на бамбуковые стаканы?
В одной из минских кофеен корреспондента Sputnik поблагодарили за напоминание о нововведении. Пластиковые палочки для размешивания сахара там давно заменили на деревянные, но пока не придумали, что делать с пластиковыми крышками для кофейных стаканов.
© Pixabay Pexels
Картонные ламинированные стаканы, а также крышки для них под новые требования не попадают
МАРТ поясняет: о крышках можно не беспокоиться, они не подпадают под новые правила. Как и картонные ламинированные стаканы, так что кофейни от нововведений пострадают, пожалуй, меньше всего.
Руководитель одной из минских кофеен Наталья Ковалева рассказала Sputnik, что ей к 1 января придется избавиться разве что от трубочек из пластика. Дороже ли экологичные аналоги? Тут собеседница агентства на стороне природы и настроена философски: "Надо чем-то жертвовать".
"У нас в продаже были бамбуковые стаканы. Они дорогие, и не каждый мог себе позволить его купить, но, думаю, народ будет приходить к этому: один раз купил – и больше не тратишься на него", – предполагает Наталья.
Почему своя чашка лучше?
Еще один аргумент за собственную чашку: оказывается, утилизировать картонный стаканчик из-под кофе не так просто, как это казалось, писало BBC еще два года назад.
Сложность как раз из-за смеси бумаги и пластика. Картон покрывают полимерными материалам, чтобы стаканчик сохранял тепло напитка и его можно было герметично закрыть. Два года назад в Великобритании существовало лишь небольшое количество специализированных заводов, способных перерабатывать одноразовые стаканчики, и в результате подавляющее большинство из них – более 99,75% – оставались непереработанными.
© REUTERS / MIKE SEGAR
Еще в 2011 году в мире выбрасывали больше 2,5 миллиарда кофейных стаканов. Сейчас эта цифра, вероятно, еще выше.
О том, что не весь картон одинаково безобиден, говорили и в Беларуси.
"Кофейные стаканы, которые мы берем на каждой заправке, тоже могут быть с полимерным покрытием. Плюс клей, который используется в этих пакетах и стаканчиках, – никто не говорит, насколько он вреден", – рассказывал Sputnik коммерческий директор предприятия, которое занимается производством как пластиковой, так и бумажной упаковки, Сергей Прокудин.
Отказываясь от пластика, важно правильно определить, на что его заменить. Пока что собственная чашка выглядит самым экологичным способом выпить кофе на ходу – главное, не забывать носить ее с собой.
"Удар ниже пояса"
Желаете добавить к заказу приборы? Пластиковые вилки и ножи тоже отменили, и для директора одной из минских компаний, которая занимается продажей и доставкой супов, это "удар ниже пояса".
"Для любого общепита это дополнительная нагрузка. Я не до конца понимаю, с учетом наших реалий, насколько уместно было сейчас создавать общепиту дополнительные сложности. Мы не готовились, и даже не знаю, сможем ли полностью подготовиться. Уйдем от каких-то видов пластиковой посуды, перейдем на что-то более экологично. Но если честно, я шокирован этой ситуацией", – говорит Александр.
Поставщики предлагают альтернативу – вопрос в цене.
"Закладывать это в стоимость продукта не хотелось бы, люди на это отреагируют очевидным образом. А в убыток себе работать не очень хочется", – поясняет собеседник.
Он признает: есть клиенты, которые относятся к экологии достаточно серьезно. Они соглашаются переплачивать за отсутствие пластика в заказе. Насколько подорожает порция супа, если перейти от пластика к картону?
"Пока не считали. Баночки для доставки супа у нас и сейчас картонные. Картон недешевый: стоимость одной банки с крышкой – полрубля. Нужно поменять ложки – сейчас она стоит 1-2 копейки. Крахмальная ложка будет стоить примерно в десять раз дороже", – поясняет Александр.
Но проблема не только в ложках. Так, собеседник агентства рассказал, что компания уже закупила оборудование, которое работает с пластиковой упаковкой.
© AP / Alfredo Falcone
Многие продукты – например, салаты – хранятся с использованием технологии газозамещения. Газовая смесь азота, кислорода и углекислого газа в определенной пропорции нагнетается внутрь упаковки и выдавливает оттуда воздух.
"У нас закуплен упаковщик под газовую среду, что дальше делать с оборудованием – непонятно. Это удар ниже пояса", – говорит собеседник Sputnik. Пластиковую упаковку теоретически можно заменить и здесь, только снова-таки, ее стоимость будет выше.
И как теперь ходить в кулинарию при универсаме?
Как раз кулинарные отделы при магазинах не пострадают, они по-прежнему смогут расфасовывать салаты и отбивные по пластиковым контейнерам.
Но если отдел кулинарии позиционирует себя как самостоятельная точка общепита, то об одноразовых пластиковых контейнерах и другой полимерной посуде придется забыть.
© Sputnik Алеся Зеленко
Полуфабрикаты и кондитерские изделия по-прежнему можно упаковывать в пластик
Кстати, полуфабрикаты и кондитерские изделия – где бы они ни продавались – по-прежнему можно упаковывать в пластик.
Штраф за трубочку
Пластиковая трубочка в коктейле с 1 января может обернуться административным правонарушением. "Нелегальный" пластик в общепите будет идти по статье 12.17 КоАП - Нарушение правил торговли и оказания услуг населению. Санкция по этой статье предусматривает штраф.
Белорусская история борьбы с пластиком
В Беларуси полимерные отходы составляют 280 тысяч тонн в год, а это значит, что на одного человека приходится примерно 25 килограммов. Серьезный повод попросить коктейль для соломинки.
Отказ от пластика в Беларуси был поэтапным, но все же довольно стремительным. Мы составили хронологию нашей эко-эволюции.
Декабрь 2018 года. Александр Лукашенко потребовал прекратить "травить людей". На встрече с активом Минска он предложил начать жить по эко-правилам с отказа от пластиковых бутылок.
"И не надо травить людей. Уверен, что у больших и малых начальников уже водичка в стекле. В мире пошла тенденция освобождаться от полиэтилена и больше ориентироваться на экологически чистую тару", – говорил Лукашенко.
Тогда же он отметил, что горы мусора вокруг Минска нам ни к чему, и стоит подумать о переработке отходов. К тому же из этого можно извлекать выгоду.
Январь 2019 года. Лукашенко в очередной раз потребовал наладить эффективную систему переработки отходов и выработку вторсырья.
Март 2019 года. Лукашенко
Уже продумана концепция депозитной системы возврата тары, которая поможет решить экологическую проблему.
© Sputnik / Егор Еремов
Июль 2019 года. В ответ на просьбы экологов ограничить использование пластиковой посуды в общепите, МАРТ попросил высказаться по ситуации все заинтересованные ведомства.
Июль 2019 года. Крупные магазины обязали иметь в продаже воду в стеклянной таре.
Сентябрь 2019 года. МАРТ обязал магазины продавать бумажную посуду и пакеты.
Ноябрь 2019 года. МАРТ впервые рассказал, какая пластиковая посуда должна исчезнуть из общепита к январю 2021 года. А в августе 2020 года
Апрель 2020 года. Производителям увеличили плату за сбор отходов пластика вдвое.
© Sputnik / Вера Дашкевич
В ближайшие годы полностью отказаться от пластика вряд ли получится
Времени на подготовку остается совсем немного. И хоть полностью безопасным для экологии бизнес не станет, все ж, это шаг на пути к ответственности за экологию. А вот кто поможет перестроиться и без того пострадавшему в этом году общепиту? Разве что готовность клиентов стерпеть повышение цен в обмен на то, что в следующем году от каждого из нас в наследие планете перейдет меньше двадцати пяти кило мусора.
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Пластиковые крышечки для стаканов с кофе все еще можно использовать, а вот пластиковые палочки для размешивания сахара с 1 января будут вне закона. Готовы ли...
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