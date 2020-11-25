Новый год без пластика: благо для природы или удар по службам доставки?

Источник материала: Sputnik Беларусь

Чуть больше месяца остается до того дня, когда вы не сможете попросить у службы доставки приложить к вашему обеду пластиковые приборы. Большинство полимерной посуды – от трубочек и пластиковых вилок до тарелок и контейнеров – должны будут исчезнуть из заведений.

Беларусь не особенно отстает от ЕС, там запрет на пластиковую посуду ввели только в мае 2019 года.

Sputnik попытался выяснить в заведениях общепита, готовы ли там к новой жизни с поправкой на заботу о природе. Если кофейням придется отказаться главным образом от пластиковых палочек для размешивания сахара, то у служб доставки могут возникнуть и более серьезные проблемы.

Кстати, расскажем, придется ли вам отказаться от крышечек к кофейным стаканам.

Переходим на бамбуковые стаканы?

В одной из минских кофеен корреспондента Sputnik поблагодарили за напоминание о нововведении. Пластиковые палочки для размешивания сахара там давно заменили на деревянные, но пока не придумали, что делать с пластиковыми крышками для кофейных стаканов.

© Pixabay Pexels Картонные ламинированные стаканы, а также крышки для них под новые требования не попадают

МАРТ поясняет: о крышках можно не беспокоиться, они не подпадают под новые правила. Как и картонные ламинированные стаканы, так что кофейни от нововведений пострадают, пожалуй, меньше всего.

Руководитель одной из минских кофеен Наталья Ковалева рассказала Sputnik, что ей к 1 января придется избавиться разве что от трубочек из пластика. Дороже ли экологичные аналоги? Тут собеседница агентства на стороне природы и настроена философски: "Надо чем-то жертвовать".

"У нас в продаже были бамбуковые стаканы. Они дорогие, и не каждый мог себе позволить его купить, но, думаю, народ будет приходить к этому: один раз купил – и больше не тратишься на него", – предполагает Наталья.

Почему своя чашка лучше?

Еще один аргумент за собственную чашку: оказывается, утилизировать картонный стаканчик из-под кофе не так просто, как это казалось, писало BBC еще два года назад.

Сложность как раз из-за смеси бумаги и пластика. Картон покрывают полимерными материалам, чтобы стаканчик сохранял тепло напитка и его можно было герметично закрыть. Два года назад в Великобритании существовало лишь небольшое количество специализированных заводов, способных перерабатывать одноразовые стаканчики, и в результате подавляющее большинство из них – более 99,75% – оставались непереработанными.

Еще в 2011 году в мире выбрасывали больше 2,5 миллиарда кофейных стаканов. Сейчас эта цифра, вероятно, еще выше.

О том, что не весь картон одинаково безобиден, говорили и в Беларуси.

"Кофейные стаканы, которые мы берем на каждой заправке, тоже могут быть с полимерным покрытием. Плюс клей, который используется в этих пакетах и стаканчиках, – никто не говорит, насколько он вреден", – рассказывал Sputnik коммерческий директор предприятия, которое занимается производством как пластиковой, так и бумажной упаковки, Сергей Прокудин.

Отказываясь от пластика, важно правильно определить, на что его заменить. Пока что собственная чашка выглядит самым экологичным способом выпить кофе на ходу – главное, не забывать носить ее с собой.

"Удар ниже пояса"

Желаете добавить к заказу приборы? Пластиковые вилки и ножи тоже отменили, и для директора одной из минских компаний, которая занимается продажей и доставкой супов, это "удар ниже пояса".

"Для любого общепита это дополнительная нагрузка. Я не до конца понимаю, с учетом наших реалий, насколько уместно было сейчас создавать общепиту дополнительные сложности. Мы не готовились, и даже не знаю, сможем ли полностью подготовиться. Уйдем от каких-то видов пластиковой посуды, перейдем на что-то более экологично. Но если честно, я шокирован этой ситуацией", – говорит Александр.

Поставщики предлагают альтернативу – вопрос в цене.

"Закладывать это в стоимость продукта не хотелось бы, люди на это отреагируют очевидным образом. А в убыток себе работать не очень хочется", – поясняет собеседник.

Он признает: есть клиенты, которые относятся к экологии достаточно серьезно. Они соглашаются переплачивать за отсутствие пластика в заказе. Насколько подорожает порция супа, если перейти от пластика к картону?

"Пока не считали. Баночки для доставки супа у нас и сейчас картонные. Картон недешевый: стоимость одной банки с крышкой – полрубля. Нужно поменять ложки – сейчас она стоит 1-2 копейки. Крахмальная ложка будет стоить примерно в десять раз дороже", – поясняет Александр.

Но проблема не только в ложках. Так, собеседник агентства рассказал, что компания уже закупила оборудование, которое работает с пластиковой упаковкой.

Многие продукты – например, салаты – хранятся с использованием технологии газозамещения. Газовая смесь азота, кислорода и углекислого газа в определенной пропорции нагнетается внутрь упаковки и выдавливает оттуда воздух.

"У нас закуплен упаковщик под газовую среду, что дальше делать с оборудованием – непонятно. Это удар ниже пояса", – говорит собеседник Sputnik. Пластиковую упаковку теоретически можно заменить и здесь, только снова-таки, ее стоимость будет выше.

И как теперь ходить в кулинарию при универсаме?

Как раз кулинарные отделы при магазинах не пострадают, они по-прежнему смогут расфасовывать салаты и отбивные по пластиковым контейнерам.

Но если отдел кулинарии позиционирует себя как самостоятельная точка общепита, то об одноразовых пластиковых контейнерах и другой полимерной посуде придется забыть.

© Sputnik Алеся Зеленко Полуфабрикаты и кондитерские изделия по-прежнему можно упаковывать в пластик

Кстати, полуфабрикаты и кондитерские изделия – где бы они ни продавались – по-прежнему можно упаковывать в пластик.

Штраф за трубочку

Пластиковая трубочка в коктейле с 1 января может обернуться административным правонарушением. "Нелегальный" пластик в общепите будет идти по статье 12.17 КоАП - Нарушение правил торговли и оказания услуг населению. Санкция по этой статье предусматривает штраф.

Белорусская история борьбы с пластиком

В Беларуси полимерные отходы составляют 280 тысяч тонн в год, а это значит, что на одного человека приходится примерно 25 килограммов. Серьезный повод попросить коктейль для соломинки.

Отказ от пластика в Беларуси был поэтапным, но все же довольно стремительным. Мы составили хронологию нашей эко-эволюции.

Декабрь 2018 года. Александр Лукашенко потребовал прекратить "травить людей". На встрече с активом Минска он предложил начать жить по эко-правилам с отказа от пластиковых бутылок.

"И не надо травить людей. Уверен, что у больших и малых начальников уже водичка в стекле. В мире пошла тенденция освобождаться от полиэтилена и больше ориентироваться на экологически чистую тару", – говорил Лукашенко.

Тогда же он отметил, что горы мусора вокруг Минска нам ни к чему, и стоит подумать о переработке отходов. К тому же из этого можно извлекать выгоду.

Январь 2019 года. Лукашенко в очередной раз потребовал наладить эффективную систему переработки отходов и выработку вторсырья.

Март 2019 года. Лукашенко подписал директиву о ЖКХ , в ней предполагался поэтапный отказ от пластиковой упаковки.

Уже продумана концепция депозитной системы возврата тары, которая поможет решить экологическую проблему.

Июль 2019 года. В ответ на просьбы экологов ограничить использование пластиковой посуды в общепите, МАРТ попросил высказаться по ситуации все заинтересованные ведомства.

Июль 2019 года. Крупные магазины обязали иметь в продаже воду в стеклянной таре.

Сентябрь 2019 года. МАРТ обязал магазины продавать бумажную посуду и пакеты.

Ноябрь 2019 года. МАРТ впервые рассказал, какая пластиковая посуда должна исчезнуть из общепита к январю 2021 года. А в августе 2020 года добавил к этому списку пластиковые ложки, вилки и ножи.

Апрель 2020 года. Производителям увеличили плату за сбор отходов пластика вдвое.

© Sputnik / Вера Дашкевич В ближайшие годы полностью отказаться от пластика вряд ли получится

Времени на подготовку остается совсем немного. И хоть полностью безопасным для экологии бизнес не станет, все ж, это шаг на пути к ответственности за экологию. А вот кто поможет перестроиться и без того пострадавшему в этом году общепиту? Разве что готовность клиентов стерпеть повышение цен в обмен на то, что в следующем году от каждого из нас в наследие планете перейдет меньше двадцати пяти кило мусора.