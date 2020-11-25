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ЕБРР предоставит ОАО «БНБ» кредит на 7 млн евро для поддержки частного бизнеса
25.11.2020 09:31 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
О предоставлении Белорусскому народному банку необеспеченного кредита в белорусских рублях, эквивалентного 7 млн евро, говорится на сайте Европейского банка реконструкции и развития.
Средства предназначены для перекредитования местных микро-малых и средних предприятий (ММСП).
«Этот проект соответствует страновой стратегии Беларуси, в которой приоритетное внимание уделяется доступу к финансированию для частного сектора, а также продвижению кредитования в национальной валюте в стране», - поясняют в ЕБРР.
Проект призвана оказать значительную и своевременную поддержку партнеру ЕББРР в Беларуси.
Отмечается, что проект окажет существенную и своевременную поддержку давнему частному банку-партнеру ЕБРР в Беларуси.
«Это будет способствовать адаптации к операционным проблемам, вызванным пандемией COVID-19, и продолжению устойчивого кредитования ММСП в местной валюте», - отмечает ЕБРР.
Напомним, 18 ноября Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР)
Инвестиции ЕБРР в проекты в Беларуси в 2019 году составили рекордные 400 млн евро. С начала своей деятельности в Беларуси в 1992 году ЕБРР предоставил 3 млрд евро на реализацию проектов в различных отраслях экономики страны. ЕБРР начал финансирование инфраструктурных проектов в Беларуси с 2016 года после отмены большей части европейских санкций в отношении официального Минска.
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О предоставлении Белорусскому народному банку необеспеченного кредита в белорусских рублях, эквивалентного 7 млн евро, говорится на сайте Европейского банка...
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