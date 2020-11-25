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Некоторые марки сигарет подорожают в Беларуси с 1 декабря
25.11.2020 10:51 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 25 ноя – Sputnik. Цены на некоторые марки сигарет увеличатся в Беларуси с 1 декабря, об этом свидетельствуют данные Министерства по налогам и сборам.
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На 10 копеек подорожают Kent Nano Silver, Kent Nano White, Kent Nano Blue, Kent Feel Aroma, Kent Feel Aurum.
На пять копеек станут дороже Winston Classic, Winston Super Slims Silver, Winston Compact Blue Impulse, Winston Compact Purple Impulse , Winston Super Slims Blue, Sobranie Gold, Sobranie Blue.
Повысятся цены на Richmond Bronze Edition, Richmond Red Edition, Richmond Black Edition, Aroma Rich Coast, Aroma Rich Highland.
В декабре в продаже появятся новые марки сигарет. Так, Гродненская табачная фабрика "Неман" выпустит Kent Crystal Bay, Kent Crystal Vibe. От "Беларусьторг" появятся сигареты Kiss Brown, Kiss Jolly.
Напомним, белорусские производители и импортеры сигарет имеют право ежемесячно декларировать максимальные розничные цены на табачные изделия.
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Белорусские производители и импортеры табачных изделий имеют право ежемесячно декларировать максимальные розничные цены.
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