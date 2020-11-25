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Вопрос Белгазпромбанка должен быть решен вне политической повестки
25.11.2020 10:51 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 25 ноя – Sputnik. Урегулирование ситуации вокруг Белгазпромбанка не должно быть политизированным, государство не должно вмешиваться в диалог между акционерами, сказал журналистам в посольстве глава дипломатической миссии РФ Дмитрий Мезенцев, передает корреспондент Sputnik.
© AFP 2020 / SERGEI GAPON
Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко
"Вопрос диалога с акционерами, в который государство не должно вмешиваться, должен быть разрешен вне "политической повестки". Полагаю, что именно в таком ключе будут преодолены все те сложности, которые возникли вокруг этого банка", - отметил глава российской дипмиссии.
По его словам, "ситуацию с этим финансовым институтом важно рассматривать с точки зрения исполнения национального законодательства и стараться не подверстывать те или иные результаты, даже если они кажутся негативными, к повестке двусторонних отношений. Убежден, что так и будет".
"Глава белорусского государства отметил заинтересованность в сохранении и укреплении "Белгазпромбанка". Для этого уже сделано немало", - заключил посол РФ.
Новое руководство банка
© Photo : Сергей Сацюк / БелаПАН
По словам белорусского лидера, к середине декабря истекут полномочия временной администрации и, возможно, все вопросы удастся решить, потому что должно быть сформировано и руководство Белгазпромбанка.
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