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Вопрос Белгазпромбанка должен быть решен вне политической повестки

25.11.2020 10:51 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 ноя – Sputnik. Урегулирование ситуации вокруг Белгазпромбанка не должно быть политизированным, государство не должно вмешиваться в диалог между акционерами, сказал журналистам в посольстве глава дипломатической миссии РФ Дмитрий Мезенцев, передает корреспондент Sputnik.

© AFP 2020 / SERGEI GAPON
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Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко рассказал, что обсуждал вопрос работы Белгазпромбанка со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Глава белорусского государства заверил, что банк продолжит свою работу.

"Вопрос диалога с акционерами, в который государство не должно вмешиваться, должен быть разрешен вне "политической повестки". Полагаю, что именно в таком ключе будут преодолены все те сложности, которые возникли вокруг этого банка", - отметил глава российской дипмиссии.

По его словам, "ситуацию с этим финансовым институтом важно рассматривать с точки зрения исполнения национального законодательства и стараться не подверстывать те или иные результаты, даже если они кажутся негативными, к повестке двусторонних отношений. Убежден, что так и будет".

"Глава белорусского государства отметил заинтересованность в сохранении и укреплении "Белгазпромбанка". Для этого уже сделано немало", - заключил посол РФ.

Новое руководство банка

© Photo : Сергей Сацюк / БелаПАН
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Вчера во время встречи Александра Лукашенко с руководителем временной администрации "Белгазпромбанка" Надеждой Ермаковой, президент рассказал о руководстве финансового учреждения.

По словам белорусского лидера, к середине декабря истекут полномочия временной администрации и, возможно, все вопросы удастся решить, потому что должно быть сформировано и руководство Белгазпромбанка.

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Теги: Минск
 
 
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