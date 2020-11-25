Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 ноя – Sputnik. Россия и Беларусь имеют базовые договоренности о поставках энергоресурсов в 2021 году, сказал журналистам в посольстве глава дипломатической миссии РФ Дмитрий Мезенцев, передает корреспондент Sputnik.

По его словам, в свою очередь российская сторона выполнила условия поставки нефти в текущем году, о которых просила белорусская сторона.

Под бой курантов

"Если мы говорим о системе рыночных отношений, то не бывает так, чтобы запрос одной из сторон доминировал над интересами другой стороны. Мы обязательно должны быть честными приверженцами принципов рыночной экономики", - констатировал глава дипмиссии.

После чего добавил, "другое дело, если мы говорим об особых условиях, которые запрашиваются белорусскими партнерами, то важно учитывать практику взаимодействия партнеров в газовой сфере и то, что, к сожалению, не без споров стороны всегда находили возможное решение вопроса".

Комментируя возможность продолжения переговоров вплоть до Нового года, он сказал: "давайте не будем становиться "алармистами". Мы сегодня обязаны выходить на базовые, стратегические договоренности. Тема формирования единого рынка газа имеет принципиальное значение, которое нельзя сбрасывать со счетов, решая значимые, но, по сути, оперативные вопросы формирования цены на энергоносители в краткосрочной перспективе".

По его мнению, стороны обязательно найдут взаимоприемлемое решение по поставкам энергоносителей в следующем году. При этом важно, чтобы политическая конъюнктура была выведена за рамки этих переговоров по сугубо энергетическому вопросу.

"Проведение каких-то политических параллелей, вне зависимости от споров и набора аргументов, которые будут сопровождать переговоры, было бы некорректно, непродуктивно и неперспективно", - считает российский дипломат.

Долгов больше нет

"Белорусская сторона погасила существовавшую в этом году задолженность за произведенные поставки газа. Наши партнеры признали расчеты российской стороны. Это важный этап в подтверждение того, что мы можем, умеем и обязаны договариваться", - подчеркнул значение данного факта Дмитрий Мезенцев.

"Если одна сторона запрашивает "скидочку" (в цене на газ - Sputnik), то значит, и другая сторона вправе рассчитывать на подобный подход, на "скидочку" по тем или иным группам товаров – если мы говорим о равноправных отношениях независимых государств и хозяйствующих субъектов", - обратил внимание он.

После чего добавил, что "если мы говорим о значимых шагах на встречу друг другу - об углублении взаимодействия отраслей, формировании единого рынка газа, сближении налогового законодательства, о близости подходов при проведении промышленной и агрополитики, открытости во взаимодействии таможенных служб, о сотрудничестве по десяткам других "технологических" направлений - во благо общей конкурентоспособности, перспектив продвижения продукции совместных производств на новых рынках, то тогда переговоры и по тактическим, и по принципиальным вопросам будут успешными и результативными".

Посол России выразил уверенность, что "от того, насколько белорусская сторона готова к совместным шагам в поддержку союзного строительства, - в принципиальном плане зависит и глубина нашего взаимодействия, перспектива реализации союзных программ экономической интеграции".

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