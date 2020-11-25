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$13,5 миллиарда за 8 лет. Сколько белорусы тратят на покупку и продажу недвижимости

25.11.2020 11:03 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Сегодня наш портал отмечает 15-летие. И мы решили подвести некоторые итоги рынка недвижимости за последние годы. Нам удалось найти данные по сделкам с 2012 года - и вот, что у нас получилось. 2014 год для Минска стал самым удачным по вводу новостроек в эксплуатацию. За 12 месяцев в столице появилось 20,1 тысяч новых квартир. Меньше всего жилья построили в 2019 году. Однако в 2019 люди потратили на покупку недвижимости почти на $40 млн больше, чем в 2014-м.

,5 миллиарда за 8 лет. Сколько белорусы тратят на покупку и продажу недвижимости

В 2014 году лидировали сделки в регионах

Как мы уже упоминали, за последние 10 лет расцвет массового жилищного строительства в Беларуси и Минске пришелся на 2014 год. Вслед за ним произошел обвал количества вводимого жилья до уровня 2011 года, который связан с кризисом на рынке недвижимости 2015-го. Антирекорд по количеству построенных квартир за последние 15 лет случился в 2017 году. За 12 месяцев было построено всего лишь 10,6 тысяч новых квартир. Эти цифры сравнимы с уровнем 2005 года, когда в эксплуатацию ввели 10,9 тысяч квартир. Новая отрицательная планка была достигнута в прошлом году: за 12 месяцев 2019 государственные и коммерческие застройщики сдали лишь 7,8 тысячи квартир, или 511,8 тысяч квадратных метров жилья.

,5 миллиарда за 8 лет. Сколько белорусы тратят на покупку и продажу недвижимости

Если анализировать динамику рынка в суммах, которые люди потратили на покупку жилья, то самым успешным для Минска был 2019 год. На покупку «вторички» и новостроек жители и гости столицы за 12 месяцев потратили $950 миллионов, когда в регионах недвижимости купили на $740 млн. А вот 2014 год выдался более успешным для регионов: впервые с 2012 года сумма сделок на рынке недвижимости здесь превысила сумму, потраченную на недвижимость в Минске. В этом году в столице квартир купили на $912 млн, когда в регионах на недвижимость потратили в общей сложности $960 млн.

,5 миллиарда за 8 лет. Сколько белорусы тратят на покупку и продажу недвижимости

Эта цифра является рекордной с 2012 года. Лишь в 2019 году сделки на рынке «вторички» и новостроек в Минске смогли немного приблизится к этой планке – $950 млн.

В сделках лидирует «вторичка»

Количество введённого в эксплуатацию жилья не сильно влияет на количество сделок на рынке недвижимости. Исключением является все тот же 2014 год. В это время стоимость квадратного метра значительно подскочила, но не достигла уровня 2007-2008 годов. Сделки были, но не на таком уровне, как в 2018-2019 годах.

,5 миллиарда за 8 лет. Сколько белорусы тратят на покупку и продажу недвижимости
Данные аналитического отдела Realt.by

Это можно связать с ожиданием обвала рынка и стоимости квадратного метра 2015-2017 годов. Стоимость "квадрата" тогда снизилась до уровня 2007 года, а вот сумма сделок стремительно росла. Своего максимума она достигла в 2019 году, когда стоимость метра только начала расти. Судя по количеству введённых в эксплуатацию новостроек, в сделках лидировала (и лидирует) «вторичка».

Всего, по данным НКА, с 2012 года люди купили недвижимости на $7.329.003.737 в Минске, и $6.194.051.569 в регионах. Общее количество денег, которые потратили белорусы и гости страны на недвижимость с 2012 года - $13.523.055.306.

А что на Realt.by?

К своему небольшому юбилею Realt.byтакже преодолел несколько значимых планок. В нашей базе 21 ноября 2020 года было размещено 2-миллионное объявление. Это продажа «трешки» в Витебске на проспекте Победы. Кстати, стоит всего лишь $35 тысяч за 65 «квадратов».

В этот же день был зарегистрирован 400-тысячный пользователь нашего портала.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Сегодня наш портал отмечает 15-летие. И мы решили подвести некоторые итоги рынка недвижимости за последние годы. Нам удалось найти данные по сделкам с 2012 года - и вот,...
 
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