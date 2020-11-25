$13,5 миллиарда за 8 лет. Сколько белорусы тратят на покупку и продажу недвижимости

Эта цифра является рекордной с 2012 года. Лишь в 2019 году сделки на рынке «вторички» и новостроек в Минске смогли немного приблизится к этой планке – $950 млн.

В сделках лидирует «вторичка»

Количество введённого в эксплуатацию жилья не сильно влияет на количество сделок на рынке недвижимости. Исключением является все тот же 2014 год. В это время стоимость квадратного метра значительно подскочила, но не достигла уровня 2007-2008 годов. Сделки были, но не на таком уровне, как в 2018-2019 годах.