Беларусь и РФ могут найти решение по энергопоставкам вне политики

Взаимоприемлемое решение по поставкам нефти и газа в 2021 году Минск и Москва найдут вне политических параллелей.

Об этом заявил посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев журналистам в среду, 25 ноября. По словам посла, важно, чтобы политическая конъюнктура была выведена за рамки переговоров «по сугубо политическому вопросу», передает ТАСС.

«Проведение каки-то политических параллелей, вне зависимости от споров и набора аргументов, которые будут сопровождать переговоры, было бы некорректно, непродуктивно и неперспективно», - сказал Мезенцев.

О договоренностях

Посол России подчеркнул, что между Минском и Москвой действуют базовые договоренности о ежегодных поставках энергоресурсов и напомнил о выполнении российской стороной условий поставки нефти в текущем году, о которых ранее просил Минск.

При этом Мезенцев отметил, что в рыночных отношениях не бывает так, чтобы запрос одной стороны доминировал над интересами другой. Обе стороны должны быть честными в исполнении принципов рыночной экономики.

Он напомнил также, что имеют место и запросы на особые условия, и белорусский партнер должен учитывать «практику взаимодействия партнеров в газовой сфере и то, что, к сожалению, не без споров стороны всегда находили возможное решение вопроса».

По словам Мезенцева, «тема формирования единого рынка газа имеет принципиальное значение, которое нельзя сбрасывать со счетов, решая значимые, но по сути оперативные, вопросы формирования цены на энергоносители в краткосрочной перспективе».

О взаимных интересах и «скидочках»

Мезенцев напомнил, что ранее Беларусь погасила долг за газ в текущем году, и это подтверждает умение договариваться и возможность выполнения обязанностей. При этом Мезенцев призвал стороны учитывать взаимные интересы.

«Если одна сторона запрашивает "скидочку", то значит, и другая сторона вправе рассчитывать на подобный подход, на "скидочку" по тем или иным группам товаров - если мы говорим о равноправных отношениях независимых государств и хозяйствующих субъектов», - сказал Мезенцев.

По его мнению, переговоры будут успешными, если стороны будут делать значимые шаги навстречу друг другу, углублять взаимодействие отраслей, формировать единый рынок газа, сближать налоговое законодательство и подходы в проведении промышленной и агрополитики. Необходима также «открытость во взаимодействии таможенных служб, сотрудничество в других «технологических» направлений.

О белорусской оппозиции

По словам Мезенцева, у белорусской оппозиции не получится «использовать российскую карту» для достижения своих политических целей.

«Позиция российской стороны в отношении братской Беларуси не меняется в зависимости от тех или иных конъюнктурных шагов западных партнеров Минска. Она неизменна. Эта система масштабных союзнических отношений, многократно подтвержденных сегодня и нацеленных на будущее», - сказал посол РФ.

«Президент России Владимир Путин проводит неизменную политику в поддержку всего белорусского народа, братской республики», - подчеркнул Мезенцев.