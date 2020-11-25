Итоги третьего квартала: экономический кризис, списание курсовых разниц и новые вызовы для бюджета

Источник материала: Tut.by

Белорусскую экономику в 2020 году преследуют неудачи. Снижение цен на ключевые внешнеэкономические товары — калийные удобрения и нефтепродукты, привело к ухудшению финансовых показателей и снизило поступление налогов в бюджет. К этим факторам добавился экономический кризис в стране, который усиливается под негативным влиянием пандемии. Руководство страны не успевает справляться с возникающими проблемами, что на фоне инвестиционного коллапса не позволяет даже мечтать о выходе на траекторию роста экономики, считают эксперты «Кошта урада».



Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Краткие итоги

Чистая прибыль на 1 октября 2020 года — 3 млрд рублей или в 3,2 раза меньше, чем на аналогичную дату годом ранее.

1 185 убыточных предприятий с суммарными убытками в 6,5 млрд рублей.

21,4% предприятий — нерентабельны.

32,3% предприятий имеют рентабельность продаж от 0 до 5%.

Самый убыточный регион Беларуси (на 1 августа 2020 года) — Островецкий район. Убытки региона - 2,7 млрд рублей.

Убыточные отрасли: деревообработка, производство цемента, производство резино-технической продукции, производство транспортных средств, производство машин и оборудования, строительство, сектор гостиниц и ресторанов, здравоохранение, операции с недвижимым имуществом, воздушный транспорт.

Как граждане своими действиями ухудшили финансовые показатели предприятий

За третий квартал 2020 года белорусская экономика заработала 362 млн рублей чистой прибыли. Годом ранее, за аналогичный период размер чистой прибыли был выше в 7,5 раз — 2698 млн рублей. При этом 3 квартал мог быть и убыточным, если бы не очередное списание курсовых разниц, уже второе в 2020 году. Причина — очередное ослабление курса национальной валюты.

Политический кризис перешел в экономическую плоскость, граждане начали изымать свободные денежные средства и конвертировать их в иностранную валюту. Эти действия привели к росту спроса на иностранную валюту и закономерному итогу — ослаблению рубля. По состоянию на 1 августа предприятиям со стороны банков были выданы кредиты на 10,8 млрд долларов. Все кредиты в иностранной валюте были переоценены, что и привело к общим убыткам за сентябрь в размере 1,3 млрд рублей. После списания курсовых разниц прибыль по итогу квартала была получена, но ее размеры значительно ниже аналогичного периода 2019 года.

Курсовые разницы характерны для большинства подвергшихся модернизации отраслей промышленности — производства цемента, деревообработки, ряда машиностроительных предприятий. Закономерным является и финансовый результат по итогам 9 месяцев. Убытки на 1 октября 2020 года:

— производителей машин и оборудования - 58 млн рублей

— деревообработки — 190 млн рублей

— производителей автотранспортных средств — 131 млн рублей

— производителей цемента и резинотехнической продукции — 272 млн рублей

Все четыре вышеуказанные отрасли в 2019 году на 1 октября были прибыльными.

Курсовые разницы — не единственная проблема для финансов страны

Списывать более чем трехкратное снижение чистой прибыли по итогам 9 месяцев 2020 года только на курсовые разницы было бы неверным. Курсовые разницы должны были позитивно повлиять на экспортоориентированные предприятия. Но этого не произошло. Если судить по финансовым показателям Солигорского района, ключевую роль в которых играют результаты «Беларуськалия», то можно заметить, что на 1 августа 2020 года чистая прибыль Солигорского района составила 265,5 млн рублей, а на аналогичную дату 2019 года — 1 001,8 млн рублей. Ключевой фактор — снижение стоимости калийных удобрений в 2020 году, однако и зарплаты работников в долларовом эквиваленте сократились.

Еще одно предприятие, у которого сильно сократились показатели чистой прибыли — это БелАЗ. Явное снижение объема заказов и, как следствие, объемов производства привели к падению чистой прибыли до 5,6 млн рублей, что почти в 40 раз меньше, чем в 2019 году. Ряд работников предприятия декларировал забастовочные действия, что, судя по объемам производства в августе, могло иметь место. Не добавляет оптимизма относительно финансов предприятия и пандемия, которая приводит к сокращению заказов на карьерные самосвалы.

Ситуация с БелАЭС

Самым убыточным предприятием страны на 1 октября была дирекция строящейся Белорусской АЭС. Убытки Островецкого района на 1 сентября 2020 года были 2660 млн рублей. Частично списание курсовых разниц могло скорректировать эту сумму в меньшую сторону, однако убытки строительных предприятий на 1 октября превышали 2,1 млрд рублей, и это означает, что проблемы не закрыты.

Пока предприятие своими убытками негативно влияет как на показатели отрасли, так и региона, и республики в целом. Остается ждать результатов работы после ввода мощностей в строй.

Новые вызовы для белорусской экономики и белорусского бюджета

В четвертом квартале белорусская экономика столкнется с новыми вызовами помимо нарастающего экономического кризиса. Вторая волна пандемии уже привела к значительным ограничениям по перемещению граждан по всему миру. Сектор гостиниц и общепита в Беларуси не выходит из убытков, суммарный размер которых уже превысил 400 млн рублей. Про поток туристов остается только мечтать, введение масочного режима сильно сократит количество поездок внутри страны.

Сектор IT и телекоммуникаций пока чувствует себя весьма неплохо и является одним из немногих, в котором чистая прибыль пока превышает показатели 2019 года. Скорее всего, ситуация сохранится до конца года, однако релокация IT специалистов заметно сократит прирост финансовых показателей. Для сектора телекоммуникаций определенным риском являются возможные судебные иски со стороны пользователей в связи с регулярными ограничениями мобильной связи по выходным дням.

Относительно неплохо могут себя пока чувствовать только производители продуктов питания. Даже в период пандемии потребность в еде не исчезает.

Все это предполагает значительный недобор налога на прибыль по итогам года, сворачивание или корректировку инвестиционных программ на следующий год, дополнительные расходы предприятий по обслуживанию кредитных линий, что будет увеличивать число проблемных предприятий. Рассчитывать в условиях дефицита бюджета придется только на самих себя.