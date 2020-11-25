Посол России: Москва и Минск найдут взаимоприемлемое решение по поставкам энергоносителей

Источник материала: Tut.by

Посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев уверен, что Москва и Минск найдут взаимоприемлемое решение по условиям поставки энергоносителей в 2021 году вне политической конъюнктуры, сообщает interfax.by .



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

«Стороны обязательно найдут взаимоприемлемое решение по поставкам энергоносителей в следующем году. При этом важно, чтобы политическая конъюнктура была выведена за рамки этих переговоров по сугубо энергетическому вопросу», — сказал Мезенцев журналистам в среду в Минске.

«Проведение каких-то политических параллелей, вне зависимости от споров и набора аргументов, которые будут сопровождать переговоры, было бы некорректно, непродуктивно и неперспективно», — добавил российский дипломат.

Он подчеркнул, что Россия и Беларусь имеют базовые договоренности о ежегодных поставках энергоресурсов, и напомнил о выполнении российской стороной условий поставки нефти в текущем году, о которых ранее просил Минск.

В то же время посол отметил, что, «если мы говорим о системе рыночных отношений, то не бывает так, чтобы запрос одной из сторон доминировал над интересами другой стороны. Мы обязательно должны быть честными приверженцами принципов рыночной экономики». «Другое дело, если мы говорим об особых условиях, которые запрашиваются белорусскими партнерами, то важно учитывать практику взаимодействия партнеров в газовой сфере и то, что, к сожалению, не без споров стороны всегда находили возможное решение вопроса», — добавил он.

Комментируя возможность продолжения переговоров вплоть до Нового года, Мезенцев сказал: «Давайте не будем становиться «алармистами». «Мы сегодня обязаны выходить на базовые, стратегические договоренности. Тема формирования единого рынка газа имеет принципиальное значение, которое нельзя сбрасывать со счетов, решая значимые, но по сути оперативные вопросы формирования цены на энергоносители в краткосрочной перспективе», — подчеркнул посол России.

Он также напомнил, что ранее Минск погасил долг за поставки в текущем году. «Значимо, что белорусская сторона погасила существовавшую в этом году задолженность за произведенные поставки газа. Наши партнеры признали расчеты российской стороны. Это важный этап в подтверждение того, что мы можем, умеем и обязаны договариваться», — сказал Мезенцев.

При этом посол призвал к учету взаимных интересов сторон. «Если одна сторона запрашивает «скидочку» (в цене на газ — ИФ), то, значит, и другая сторона вправе рассчитывать на подобный подход, на «скидочку» по тем или иным группам товаров — если мы говорим о равноправных отношениях независимых государств и хозяйствующих субъектов», — сказал Мезенцев. «Если мы говорим о значимых шагах навстречу друг другу — об углублении взаимодействия отраслей, формировании единого рынка газа, сближении налогового законодательства, о близости подходов при проведении промышленной и агрополитики, открытости во взаимодействии таможенных служб, о сотрудничестве по десяткам других «технологических» направлений — во благо общей конкурентоспособности, перспектив продвижения продукции совместных производств на новых рынках, то тогда переговоры и по тактическим, и по принципиальным вопросам будут успешными и результативными», — добавил он.

В связи с этим посол напомнил, что президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко «неоднократно подчеркивали значимость Союзного договора, многократно доказавшего свою актуальность, востребованность гражданами двух стран».

Резюмируя, посол России подчеркнул, что «от того, насколько белорусская сторона готова к совместным шагам в поддержку союзного строительства, в принципиальном плане зависит и глубина нашего взаимодействия, перспектива реализации союзных программ экономической интеграции» .

Как сообщалось, Беларусь и Россия вступили в переговоры по условиям поставки в республику нефти и газа в 2021 году. Традиционно переговоры по энергоресурсам сопровождались обострением двусторонних отношений. Так, в течение первого квартала 2020 года практически отсутствовали поставки нефти из РФ, которые возобновились с апреля после длительных переговоров. Контракт на поставку газа в 2020 году был подписан только в середине февраля текущего года. Ранее белорусское руководство неоднократно инициировало снижение стоимости поставок российского газа до уровня Смоленской области РФ. В текущем году стоимость поставок газа составляет $ 127 за тысячу кубометров.