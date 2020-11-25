До 30 ноября в Беларуси действуют скидки до 670 рублей на устройства Samsung

Устройства и гаджеты Samsung в МТС становятся еще доступнее! По 30 ноября на ряд моделей смартфонов, планшетов, смарт-часов и беспроводных наушников Samsung значительно снижены цены.

Так, наибольшую скидку в размере 670 рублей получили обе модификации высокопроизводительного планшета Samsung Galaxy Tab S6. Стоимость версии с поддержкой LTE снижена до 1529 рублей, а Wi-Fi версии – до 1289 рублей.

Флагманские смартфоны Samsung Galaxy S20+ и Samsung Galaxy S20 Ultra до конца месяца можно приобрести, сэкономив 340 рублей. Первый сейчас предлагается за 2459 рублей, а второй – за 3159 рублей.

Приятнее стали и цены на носимые устройства: при покупке смарт-часов максимальная выгода составит 200 рублей, а приобретая беспроводные наушники можно будет сэкономить до 80 рублей.

Но это еще не все! На большинство устройств Samsung сейчас распространяется дополнительная скидка 20%. Чтобы сэкономить еще больше, необходимо воспользоваться акцией «Самым любимым» или «Всегда вместе».

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Полный перечень устройств Samsung, на которые снижены цены по 30 ноября, представлен в таблице: