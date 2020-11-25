До 30 ноября в Беларуси действуют скидки до 670 рублей на устройства Samsung

Устройства и гаджеты Samsung в МТС становятся еще доступнее! По 30 ноября на ряд моделей смартфонов, планшетов, смарт-часов и беспроводных наушников Samsung значительно снижены цены.
Так, наибольшую скидку в размере 670 рублей получили обе модификации высокопроизводительного планшета Samsung Galaxy Tab S6. Стоимость версии с поддержкой LTE снижена до 1529 рублей, а Wi-Fi версии – до 1289 рублей.
Флагманские смартфоны Samsung Galaxy S20+ и Samsung Galaxy S20 Ultra до конца месяца можно приобрести, сэкономив 340 рублей. Первый сейчас предлагается за 2459 рублей, а второй – за 3159 рублей.
Приятнее стали и цены на носимые устройства: при покупке смарт-часов максимальная выгода составит 200 рублей, а приобретая беспроводные наушники можно будет сэкономить до 80 рублей.
Но это еще не все! На большинство устройств Samsung сейчас распространяется дополнительная скидка 20%. Чтобы сэкономить еще больше, необходимо воспользоваться акцией «Самым любимым» или «Всегда вместе».
Подробнее об условиях акции «Самым любимым» – смотрите здесь, а об акции «Всегда вместе» – здесь.
Полный перечень устройств Samsung, на которые снижены цены по 30 ноября, представлен в таблице:
Модель
Цена по акции
Ежемесячный платеж, рассрочка 12 мес.
Ежемесячный платеж, рассрочка 24 мес.
Цена до акции
Выгода, руб.
Смартфон Samsung Galaxy S20+
2459
223,54
106,91
2799
340
Смартфон Samsung Galaxy S20 Ultra
3159
287,18
137,34
3499
340
Планшет Samsung Galaxy Tab S6 10.5 Wi-Fi
1289
178,09
85,17
1959
670
Планшет Samsung Galaxy Tab S6 LTE
1529
199,9
95,6
2199
670
Беспроводные наушники Samsung Galaxy Buds+
309
28,09
13,43
379
70
Беспроводные наушники Samsung Galaxy Buds Live
399
36,27
17,34
479
80
Смарт-часы Samsung Galaxy Watch Active 2 44 мм корпус сталь
949
86,27
41,26
1119
170
Смарт-часы Samsung Galaxy Watch Active 2 44 мм корпус алюминий
699
63,54
30,39
869
170
Смарт-часы Samsung Galaxy Watch Active 2 40 мм корпус сталь
799
72,63
34,73
939
140
Смарт-часы Samsung Galaxy Watch Active 2 40 мм корпус алюминий
599
54,45
26,04
699
100
Смарт-часы Samsung Galaxy Watch 3 45 мм
999
90,81
43,43
1199
200
Смарт-часы Samsung Galaxy Watch 3 41 мм
899
81,72
39,08
1049
150
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