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До 30 ноября в Беларуси действуют скидки до 670 рублей на устройства Samsung

25.11.2020 13:55 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Устройства и гаджеты Samsung в МТС становятся еще доступнее! По 30 ноября на ряд моделей смартфонов, планшетов, смарт-часов и беспроводных наушников Samsung значительно снижены цены.

Так, наибольшую скидку в размере 670 рублей получили обе модификации высокопроизводительного планшета Samsung Galaxy Tab S6. Стоимость версии с поддержкой LTE снижена до 1529 рублей, а Wi-Fi версии – до 1289 рублей.

Флагманские смартфоны Samsung Galaxy S20+ и Samsung Galaxy S20 Ultra до конца месяца можно приобрести, сэкономив 340 рублей. Первый сейчас предлагается за 2459 рублей, а второй – за 3159 рублей.

Приятнее стали и цены на носимые устройства: при покупке смарт-часов максимальная выгода составит 200 рублей, а приобретая беспроводные наушники можно будет сэкономить до 80 рублей.

Но это еще не все! На большинство устройств Samsung сейчас распространяется дополнительная скидка 20%. Чтобы сэкономить еще больше, необходимо воспользоваться акцией «Самым любимым» или «Всегда вместе».

Подробнее об условиях акции «Самым любимым» – смотрите здесь, а об акции «Всегда вместе» – здесь.

Полный перечень устройств Samsung, на которые снижены цены по 30 ноября, представлен в таблице:

 

Модель

Цена по акции

Ежемесячный платеж, рассрочка 12 мес.

Ежемесячный платеж, рассрочка 24 мес.

Цена до акции

Выгода, руб.

Смартфон Samsung Galaxy S20+

2459

223,54

106,91

2799

340

Смартфон Samsung Galaxy S20 Ultra

3159

287,18

137,34

3499

340

Планшет Samsung Galaxy Tab S6 10.5 Wi-Fi

1289

178,09

85,17

1959

670

Планшет Samsung Galaxy Tab S6 LTE

1529

199,9

95,6

2199

670

Беспроводные наушники Samsung Galaxy Buds+

309

28,09

13,43

379

70

Беспроводные наушники Samsung Galaxy Buds Live

399

36,27

17,34

479

80

Смарт-часы Samsung Galaxy Watch Active 2 44 мм корпус сталь

949

86,27

41,26

1119

170

Смарт-часы Samsung Galaxy Watch Active 2 44 мм корпус алюминий

699

63,54

30,39

869

170

Смарт-часы Samsung Galaxy Watch Active 2 40 мм корпус сталь

799

72,63

34,73

939

140

Смарт-часы Samsung Galaxy Watch Active 2 40 мм корпус алюминий

599

54,45

26,04

699

100

Смарт-часы Samsung Galaxy Watch 3 45 мм

999

90,81

43,43

1199

200

Смарт-часы Samsung Galaxy Watch 3 41 мм

899

81,72

39,08

1049

150
 

Узнать подробности, уточнить наличие понравившейся модели и совершить покупку вы можете как в наших салонах связи, так и в интернет-магазине, как online, так и по телефонам +375(29)545-00-00 или по короткому номеру 210.

 

 
 
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Устройства и гаджеты Samsung в МТС становятся еще доступнее! По 30 ноября на ряд моделей смартфонов, планшетов, смарт-часов и беспроводных наушников Samsung значительно...
 
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