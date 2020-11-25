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Депутат Мингорсовета просит отменить решение «о наведении образцового порядка». Вот ее аргументы
25.11.2020 15:35 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Депутат Мингорсовета Ольга Тесакова сегодня отправила обращение на имя председателя Мингорсовета Андрея Бугрова, в котором попросила признать недействительным решение Мингорсовета «Об утверждении комплекса дополнительных мероприятий». Напомним, этим документом в числе прочего
Ольга Тесакова является депутатом Мингорсовета по Дзержинскому округу и самым молодым депутатом Мингорсовета. После выборов она осудила насилие, а также решила
В своем обращении Ольга пишет, что 18 ноября прошла внеочередная сессия Мингорсовета, на которой и приняли решение «
Но согласно регламенту Совета, проекты решений должны присылать депутатам минимум за пять дней до сессии, пишет Ольга Тесакова. Кроме того, проекты решений должны быть согласованы профильными комиссиями Мингорсовета. По данным Тесаковой, эти условия выполнены не были.
— На основании вышеизложенного прошу признать недействительным решение Мингорсовета от 18.11.2020 «Об утверждении комплекса дополнительных мероприятий» в связи с неправомочностью его принятия, — пишет депутат.
По словам Тесаковой, «в связи с грубым нарушением регламента Совета и поспешностью принятия проекта решения возникают определенные сомнения в качестве подготовки данного комплекса мероприятий и их соответствия действующему законодательству, так как отдельные пункты являются прямым нарушением прав и свобод граждан».
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Свое обращение депутат отправила председателю Мингорсовета.
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