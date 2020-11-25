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ЕЭК указала Беларуси на то, что ее ограничения на вывоз лома и отходов металлов не вписываются в договор

25.11.2020 16:41 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Коллегия Евразийской экономической комиссии 24 ноября приняла решение уведомить Беларусь о необходимости исполнения права Евразийского экономического союза, сообщается в пресс-релизе ЕЭК.

Действия по разрешительному порядку вывоза лома и отходов черных и цветных металлов из Беларуси в государства-члены ЕАЭС, а также отсутствие национального режима в рамках единого рынка услуг оптовой торговли, Коллегия квалифицировала как препятствие, имеющее признаки барьера на внутреннем рынке Союза.

«В ходе проведенного Комиссией мониторинга и консультаций с уполномоченными органами государств-членов Союза установлены ограничения Республикой Беларусь, связанные с вышеуказанными действиями», — говорится в сообщении.

Согласно праву ЕАЭС во взаимной торговле товарами государства Союза не применяют ввозные и вывозные таможенные пошлины (иные пошлины, налоги и сборы, имеющие эквивалентное действие), меры нетарифного регулирования, специальные защитные, антидемпинговые и компенсационные меры, за исключением случаев, предусмотренных Договором о Союзе.

Также на основе положений Договора о торговле услугами государства-члены ЕАЭС обязались создать единый рынок услуг, в том числе в сфере оптовой торговли без ограничений, изъятий и дополнительных требований.

 
 
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Действия по разрешительному порядку вывоза лома и отходов черных и цветных металлов из Беларуси в государства-члены ЕАЭС, а также отсутствие национального режима...
 
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