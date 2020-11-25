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До конца года в "Великом камне" откроют инновационный центр

25.11.2020 21:33 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Инновационный центр в Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень" откроют до конца года. Задача - помогать стартапам, а также довести научные идеи до промышленной реализации. Среди направлений - цифровой подход в производстве, био- и экотехнологии, разработка новых материалов. Кстати, само здание в эксплуатацию планируют ввести в декабре. Выполнено оно в форме знака бесконечности. А площадь - около 19 тысяч квадратных метров.

В планах создать в "Великом камне" и центр промышленных технологий. Это будет своеобразный бизнес-инкубатор с консультациями и обучением. Также на платформе будут проводить совместные научные исследования.

 
 
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Инновационный центр в Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень" откроют до конца года. Задача - помогать стартапам, а также довести научные идеи...
 
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