Товарооборот Беларуси и ЕС с начала года сократился на 15%

Товарооборот Беларуси с Европейским союзом в январе-сентябре этого года упал почти на 15 процентов, экспорт белорусских товаров в ЕС упал более, чем на двадцать процентов. Основной торговый партнер Беларуси - Россия.

По официальным данным Национального статистического комитета, товарооборот Беларуси со странами Евросоюза в январе-сентябре этого года по сравнению с таким же периодом минувшего года снизился на 14,7%, до 8 млрд 313 млн долларов. Экспорт товаров в ЕС сократился на 21,2% до 3 млрд 607,5 млн долларов, импорт — на 8,9% до 4 млрд 705,5 млн. Отрицательное сальдо внешней торговли товарами в январе-сентябре 2020 года составило 1 млрд 98 млн долларов.

Белорусская экономика по-прежнему во многом зависима от поставок в/из России. Так, по данным Белстат, из общего объема экспорта белорусских товаров на долю стран ЕАЭС в январе-сентябре этого года приходилось 49% (годом ранее - почти на шесть процентов меньше), на саму РФ приходится 46% экспорта, что на шесть процентов больше, чем годом ранее. А вот экспорт в страны Евросоюза за год сократился почти на процент, с 18,6% в 2019, до 17,5% в этом году.

Что касается импорта, то и тут лидерами являются страны ЕАЭС и РФ. На долю первых приходилось 49,8% общего объема импорта (за год он сократился с 56,1 до 49,8%), импорт из РФ составил 49,4% от общего объема (годом ранее - 55,7%). Импорт из ЕС составляет 20,4%, из других стран - 29,8%.

Основными торговыми партнерами Беларуси в январе—сентябре 2020 года были: Россия — 47,8% всего объема товарооборота; Украина — 7,4%; Китай — 7,3%; Германия — 4,2%; Польша — 4,1%; Литва — 2,3%, Великобритания — 1,8%; Казахстан и Нидерланды — по 1,4%; США и Италия — по 1,3%; Турция и Бразилия — по 1,2%.

Товарооборот с Россией по итогам девяти месяцев 2020 года составил 20 млрд 887,9 млн долларов, на 19,5% меньше, чем за январь—сентябрь 2019 года, в том числе экспорт — 9 млрд 484,4 млн долларов (-5,6%), импорт — 11 млрд 403,5 млн (-28,3%).

Напомним, что после выборов в Беларуси от 27 стран ЕС 2 октября были введены санкции. Второй пакет санкций был принят 6 ноября. 20 ноября стало известно , что к санкциям ЕС присоединились еще 7 стран. Позднее был введен третий пакет, а белорусский вопрос по-прежнему остается на повестке дня в ЕС, а значит - санкции могут расширить.