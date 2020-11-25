Тонкий вопрос — когда менять тормозные колодки и диски?

Тормозные колодки и диски — детали автомобиля, на долю которых выпадают, пожалуй, самые значительные перегрузки. Так что регулярный износ и, как следствие, необходимость их замены — закономерный результат. А беспечность в этом вопросе может обернуться серьезными неприятностями. Поэтому разбираемся, как узнать, что эти элементы тормозной системы пора менять, и как это правильно сделать.

Определяем степень износа

Делать это лучше всего во время сезонной замены шин — когда колесо снято, легче всего получить полный доступ к состоянию тормозных колодок и дисков (или барабанов, если в вашей машине еще используются барабанные тормозные механизмы).

Нормальной остаточной толщиной фрикционного слоя (накладки из специальных устойчивых к истиранию и перепадов температуры материалов) считается величина не менее 3,5 мм.

Чтобы не прикидывать «на глазок» и не измерять толщину оставшегося слоя штангенциркулем, можно положиться на тормозные колодки с датчиком износа. Он может быть либо электронным (тогда сигнал поступит на панель управления, где загорится соответствующий индикатор), либо механическим (это не что иное, как металлическая пластина, которая по мере износа фрикционного слоя начинает цеплять тормозной диск и издавать характерный скрип).

Круговые царапины и борозды на тормозном диске, появление металлической стружки на нем тоже говорят о том, что колодки износились. Да и сам диск с такими повреждениями тоже работает недостаточно эффективно и нуждается как минимум в восстановлении (хотя замена на новый — всегда более надежный и безопасный вариант).

И, наконец, еще один признак, на который стоит обращать внимание, — это поведение самой машины. Если тормозной путь становится длиннее, педаль тормоза увеличивает ход, при торможении ощущается заметная вибрация или автомобиль уводит в сторону, это значит, пора на СТО.

Кстати, чаще всего приходится менять именно колодки: их жизненный цикл в 2-3 раза короче, чем у тормозных дисков. Кроме того, быстрее изнашиваются детали передних колес: основная нагрузка приходится именно на них. Как тормозные колодки, так и тормозные диски, расположенные на передней оси, служат примерно в три раза меньше, чем их собратья на задних колесах.

Независимо от того, что подлежит замене — диски или колодки, — меняются эти детали непременно на всей оси, в паре. Проверку состояния элементов тормозной системы лучше доверить квалифицированным специалистам сервисного центра с заслуживающей доверия репутацией. Отлично зарекомендовали себя авторизованные СТО «Бош Авто Сервис».

Выбираем тормозные колодки и диски

Важное правило: в вопросах безопасности (а тормозная система имеет к безопасности водителя, пассажиров и всех остальных участников дорожного движения непосредственное отношение) не стоит гнаться за экономией. Да, можно рассматривать в качестве альтернативы оригинальным запчастям их аналоги от известных брендов — но никак не «аналоги» от производителей, чье имя вам ничего не говорит. Тем более, что в арсенале крупных производителей наверняка найдется все, что вам нужно. Так, ассортимент продукции Bosch для европейского рынка тормозных систем насчитывает более 1500 наименований тормозных дисков и более 2000 наименований тормозных колодок и охватывает практически все распространенные в Европе марки и модели автомобилей.

Следует учитывать и еще один важный момент. Сегодня практически все современные автомобили выпускаются с антиблокировочной системой ABS или электронной системой динамической стабилизации ESP. И очень важно, чтобы все «расходники», которые используются в тормозной системе, включая диски и колодки, соответствовали заложенным автопроизводителями спецификациям. Иначе расчетные параметры, которыми руководствуются системы активной безопасности, когда вносят свои поправки в процесс торможения или берут его на себя, могут расходиться с реальными. А это уже чревато нежелательными последствиями.

Выбор типа дисков (глухих, вентилируемых или перфорированных) определяется особенностями автомобиля, а не индивидуальными предпочтениями его владельца. Современным стандартом являются вентилируемые диски — состоящие из двух фрикционных колец (их еще называют «блинами»), между которыми располагаются специальные каналы для отвода тепла. Маломощной машине для спокойной езды без резких разгонов и торможений может быть достаточно более простой цельной конструкции. А любители мощных спортивных авто и высоких скоростей зачастую отдают предпочтение перфорированным тормозным дискам и колодкам с керамическими накладками.

Меняем старые колодки или диски на новые

В общем и целом последовательность действий выглядит так:

автомобиль следует поднять домкратом, обязательно убедившись в устойчивости и безопасности конструкции:

снять колесо;

при помощи плоской отвертки вдавить поршень суппорта;

снять прижимную пружину, с помощью которой в суппорте удерживается тормозная колодка;

освободить суппорт от удерживающих его болтов и поднять над тормозным диском (при этом стараясь не повредить присоединенные к нему тормозные трубки);

извлечь старую колодку (либо диск) и установить новую деталь, последовательно выполнив все описанные действия в обратном порядке;

несколькими нажатиями прокачать педаль тормоза.

При кажущейся простоте этой операции без опыта и навыков за нее лучше не браться. Тем более, что за помощью всегда можно обратиться к профессионалам.

Обкатываем диски и колодки после замены

Новые тормозные колодки и диски обязательно нуждаются в обкатке:

после выезда из СТО на прямую и безопасную дорогу при первой возможности постарайтесь обязательно выполнить несколько циклов разгона до 80 км/ч и торможения до 25-30 км/ч с интервалом в 5-10 минут. Это «закалит» поверхность колодок, и они не будут так быстро стираться.

первые километры пробега после замены не забывайте о том, что тормозить нужно плавно, избегая повышенных нагрузок на тормозной механизм. И впоследствии какое-то время нельзя сбрасывать высокую скорость, «утапливая» педаль тормоза в пол резким движением — нажатия должны быть прерывистыми.

Важно помнить, что несвоевременная замена тормозных колодок и дисков может стать причиной перекоса или заклинивания суппортов, механических поломок изношенных деталей тормозной системы и даже ее полного отказа. Поэтому не забывайте уделять их состоянию должное внимание — ради уверенности в собственной безопасности!