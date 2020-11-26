С аукциона продадут 8 новых участков в Смолевичах. Цены – от $7,8 тыс., из коммуникаций – электричество, газ, вода

Источник материала: realt.by

Участки в новой коттеджной застройке Смолевич выставляются на аукцион регулярно. Так, к примеру, 21 октября была распродана очередная партия земельных наделов . Все 8 участков, выставленные на торги, нашли хозяев. Самый дешевый лот достался единственному заявителю за $ 8.275, самый дорогой участок«ушел с молотка» за $ 15 тыс. Купить участок в Смолевичах можно будет и на аукционе 4 января , на торги выставлено 8 лотов. Рассказываем о каждом из них.

Всеучасткинакарте

г. Смолевичи, ул. С. Манюшко, 20 (Лот №1)







Участок № 20 находится в первой линии коттеджной застройки. Площадь земельного надела 15 соток, территория ровная, заросшая высокой травой. Соседи почти построились, напротив пустырь и автомобильная дорога. Из коммуникаций здесь заявлены электричество, газ и вода. Подъезд к участку – гравийка. Торги за лот начнутся с 20 тыс. рублей.









Общая площадь участка — 15 соток; Первоначальная стоимость земельного участка — Br 20 тыс.; Расходы по организации и проведению аукциона — Br 69 Координаты участка: 54.012890, 28.127515; Расстояние до МКАД: 29 км. г. Смолевичи, ул. И.Мележа, 10 (Лот №2)



Участок №10 угловой, находится на пересечении улиц И. Мележа и В. Быкова. К территории можно подвести коммуникации (электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения), подъезд асфальтирован. Площадка ровная, заросшая травой, соседи преимущественно строятся.









Общая площадь участка — 14,5 сотки; Первоначальная стоимость земельного участка — Br 20,1 тыс.; Расходы по организации и проведению аукциона — Br 81 Координаты участка: 54.007681, 28.117279; Расстояние до МКАД: 29 км. г. Смолевичи, ул. И.Мележа, 6 (Лот №3)



С противоположной стороны улицы И.Мележа у леса выделелен участок №6. Площадь земельного надела 15 соток, стартовая цена – 20,2 тыс. рублей. Здесь также есть возможность подключиться к коммуникациям, подъезд - гравийка. Сама площадка холмистая, заросшая молодыми соснами, на территории есть следы строительной техники. Соседи строятся.









Общая площадь участка — 15 соток; Первоначальная стоимость земельного участка — Br 20,2 тыс.; Расходы по организации и проведению аукциона — Br 73,5 Координаты участка: 54.009696, 28.138908; Расстояние до МКАД: 29 км. г. Смолевичи, ул. С.Манюшки, 34 (Лот №4)



Участок № 34 по улице С. Манюшки (Лот №4) очень похож на участок № 20 (Лот №1). Земельный надел выделен в первой линии застройки, напротив дороги, площадь территории – 15 соток. Участок ровный, чуть заросший. Из коммуникаций – газ, вода и электричество, подъезд – гравийка. При этом стартовая цена на 300 рублей дороже, чем за участок №20.









Общая площадь участка — 15 соток; Первоначальная стоимость земельного участка — Br 20,3 тыс.; Расходы по организации и проведению аукциона — Br 76,5 Координаты участка: 54.013300, 28.130092; Расстояние до МКАД: 29 км. г. Смолевичи, ул. Ивана Мележа, 50 и 52 (Лоты №5 и №7)



Участки № 50 и №52 смежные, каждый по 15 соток. К территории подведены коммуникации, подъезд асфальтирован, напротив обустроена детская площадка. Участки ровные, но заросшие молодыми деревьями. Многие соседи строятся, поблизости есть и жилые дома.











Общая площадь каждого участка — 15 соток; Первоначальная стоимость земельного участка № 50 — Br 20,4 тыс.; Первоначальная стоимость земельного участка № 52 — Br 20,6 тыс.; Расходы по организации и проведению аукциона по каждому из участков — Br 73,5 Координаты участка: 54.008859, 28.125775; Расстояние до МКАД: 29 км. г. Смолевичи, ул. В.Купревича, 21 (Лот №6)



На соседней улице выделен участок №21. Площадь этого земельного надела – 14 соток, стартовая цена – 20,5 тыс. рублей. В целом участок неплохой, ровный, заросший молодыми деревьями. Из коммуникаций - электроснабжение, газоснабжение, водоснабжение, подъезд – гравийка. Соседи строятся.











Общая площадь участка — 14 соток; Первоначальная стоимость земельного участка — Br 20,5 тыс.; Расходы по организации и проведению аукциона — Br76,5 Координаты участка: 54.008677, 28.128213; Расстояние до МКАД: 29 км. г. Смолевичи, ул. Ивана Шамякина, 4 (Лот №8)



Самый дорогой лот аукциона выделен на улице Ивана Шамякина. Торги за 14,5 сотки начнутся с 20,7 тыс. рублей. Расположен участок на въезде в квартал, в доступе все необходимые коммуникации, из минусов – треугольная форма земельного надела. Участок ровный, подъезд гравийка, соседи строятся.







