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США осуждают действия властей Беларуси в отношении местных и иностранных журналистов

26.11.2020 10:03 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Соединенные Штаты осуждают действия властей Беларуси в отношении местных и иностранных журналистов. Представители СМИ не должны подвергаться угрозам, физическому насилию, арестам или тюремному заключению со стороны кого-либо просто по причине выполнения своей работы в качестве журналистов, говорится в заявлении, опубликованном на сайте посольства США в Минске.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Сильные независимые СМИ, свободный обмен информацией и доступ к ней необходимы для того, чтобы верховенство закона могло укорениться в любом обществе.

— США очень обеспокоены опасным положением белорусских независимых СМИ, произвольными арестами журналистов за последние несколько месяцев и возбуждением властями Беларуси уголовных дел против журналистов. Мы по-прежнему обеспокоены угрозой аннулирования официального статуса местных СМИ, а также прекращением действия аккредитаций и длительной задержкой повторной аккредитации журналистов, работающих на иностранные СМИ, — сказано в заявлении.

США настойчиво призывают власти Беларуси защищать и поддерживать основные свободы на всей территории страны, особенно свободу собраний, слова и прессы.

— Белорусский народ заслуживает защиты своих прав и того, чтобы его голос был услышан, а независимые СМИ — незаменимая платформа для голосов всех белорусов. Невозможна нормализация отношений с режимом, жестоко подавляющим собственный народ, — отмечают дипломаты.

 
Теги: Минск
 
 
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США настойчиво призывают власти Беларуси защищать и поддерживать основные свободы на всей территории страны, особенно свобод собраний, слова и прессы.
 
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