"Дальше будет еще хуже". Как в последние годы сдувался рынок новостроек Минска и как это повлияет на цены

С 2010 по 2014 год в столице ежегодно увеличивался объем строительства жилья. В этот период также наблюдался рост числа организаций-застройщиков, реализовавших в Минске жилые проекты.

В 2013 году в указ президента от 27 декабря 2007 №667 были внесены изменения в части предоставления земельных участков для строительства многоквартирных жилых домов без проведения аукциона лишь коммунальным предприятиям. Таким образом, коммерческие заказчики утратили возможность получать земельные участки для строительства многоквартирных жилых домов по заявительному принципу.

- Принимая во внимание вышеуказанное изменение в указ №667, а также с учетом предложения на аукционе земельных участков для строительства многоквартирных жилых домов со значительными обременениями (сносом малоэтажной жилой застройки, необходимостью реализации имущественных прав, строительства инженерно-транспортной инфраструктуры и т.д.) начиная с 2015 года в Минске объем строительства жилья коммерческими застройщиками существенно снизился, - отмечают в комитете строительства и инвестиций.

На рынке недвижимости остались лишь крупные коммерческие застройщики, имеющие возможность прибрести на аукционе земельные участки с обременениями.