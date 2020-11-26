Посла Украины вызвали в МИД Беларуси

Источник материала: Tut.by

26 ноября в МИД Беларуси вызвали посла Украины Игоря Кизима. Ему вручили ноту протеста из-за «антибелорусских акций в отношении посольства Беларуси в Украине», сообщили в ведомстве.



Фото: МИД Беларуси

В ноте белорусская сторона «выразила решительный протест в связи с непрекращающейся серией антибелорусских акций в отношении Посольства Республики Беларусь в Украине». Беларусь потребовала обеспечить на надлежащем уровне безопасность дипломатической миссии в соответствии с нормами Венской конвенции о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 г.

«Послу выражена крайняя озабоченность бездействием компетентных органов Украины по пресечению провокаций и отсутствием должных мер реагирования на соответствующие официальные запросы белорусской стороны. Отмечено, что противоправная деятельность радикальных элементов у здания белорусской дипломатической миссии в Киеве создает непосредственную угрозу для ее функционирования, а также для безопасности сотрудников посольства и членов их семей», — сказано в сообщении.

Беларусь ожидает реакции украинской стороны «в связи с имевшими место провокациями в отношении Почетного консульства Республики Беларусь во Львове». Белорусская сторона исходит из того, что «акты вандализма там будут надлежащим образом расследованы, получат соответствующую оценку правоохранительных органов Украины, а виновные понесут справедливое наказание».