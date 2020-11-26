Лукашенко - Лаврову: Надо, может быть, не о какой-то перезагрузке говорить, но об усилении отношений

Источник материала: Tut.by

Беларуси и России надо говорить об усилении, интенсификации отношений. 26 ноября Александр Лукашенко встретился с министром иностранным дел России Сергеем Лавровым, передает пресс-служба президента Беларуси.



Фото: пресс-служба президента Беларуси

Лукашенко заявил, что такие встречи всегда продуктивны.

— Наши встречи всегда продуктивны, с моей точки зрения, по крайней мере, для меня особенно и для Беларуси, для нашей прежде всего внешней политики, потому что есть возможность, как вы часто говорите, сверить часы, и мы этим пользуемся, — сказал он.

Лукашенко заявил, что Беларусь хотела бы иметь братские отношения с Россией. Фрагмент встречи показал телеграм-канал «Пул Первого» .

— Надо, может быть, не о какой-то перезагрузке говорить, но об усилении, интенсификации наших отношений. Тезис абсолютно напрашивается. Я хочу, чтобы вы понимали и знали, что мы к этому готовы. Очень много разговоров о том, как будут развиваться наши отношения, какими они будут. Мы бы хотели иметь не просто добрососедские отношения, мы соседи, мы хотели бы иметь очень близкие, братские отношения с Российской Федерацией, — заявил Лукашенко, подчеркнув, что всегда об этом говорил.

— Я ничего нового не сказал. Я всегда об этом говорил. Просто не всегда, слушая меня, это хотели подчеркивать и повторять, особенно в России. Видимо, кому-то это было невыгодно, но время показало, что нам никуда не деться от очень тесных и дружеских отношений.

Лавров передал Лукашенко привет от Владимира Путина и подтвердил приверженность российской стороны прежним договоренностям.

— Прежде всего, привет вам от Владимира Владимировича. Он подтвердил все, о чем вы договорились с ним прежде, особенно ваши договоренности во время визита в Сочи. У нас полностью совпадает заинтересованность в укреплении отношений, как вы сказали. Можно это по-разному называть, но у нас та же самая цель: продвигаться к взаимной выгоде наших народов, наших стран и нашего Союзного государства. Вы выступили с целым рядом инициатив, которые, я считаю, очень важны для белорусского общества. Как президент Путин не раз подчеркивал: мы заинтересованы в том, чтобы эти инициативы состоялись. Если что-то можем сделать в их поддержку, мы всегда открыты для этого, — заявил Лавров.

Напомним, глава МИД России Минск">прибыл в Минск, чтобы принять участие в совместном заседании коллегии МИД России и Беларуси. Он встретился также с белорусским коллегой Владимиром Макеем.

Президенты Беларуси и России встречались в Сочи 14 сентября. Тогда Путин поддержал инициативу Лукашенко о проведении конституционной реформы в стране, Россия обещала Беларуси кредит на 1,5 млрд долларов, обсуждались вопросы поставок энергоносителей.