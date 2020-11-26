Россия запретила ввоз продукции с четырех белорусских предприятий АПК. Еще одно - под усиленным контролем

Источник материала: Tut.by

Россия запретила ввоз продукции с четырех белорусских предприятий агропромышленного комплекса. Об этом говорится в соответствующем распоряжении российского профильного ведомства.



Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору запретила с 26 ноября ввоз в Россию продукции с четырех белорусским предприятий АПК, причем указала причины запрета. В случае с Борисовским мясокомбинатом № 1 причиной стало обнаружение в говядине бактерий, являющихся возбудителями листериоза. В колбасных изделиях Брестского мясокомбината нашли антибиотик бензилпенициллин. Продукция совместного общество с ограниченной ответственностью «Коскро» попала под ограничения в связи с обнаружением в мясе птицы лекарств — кокцидиостатиков, в частности толтразурила сульфона. Препарат из той же группы (динитрокарбанилид) обнаружили в птице ЗАО «Юнимит».

Тем не менее, продукция этих предприятий, отгруженная до даты введения запрета, сможет попасть в Россию в обычном режиме.

Жесткие ограничения не коснулись производственного унитарного предприятия «Брестские традиции», однако Россельхознадзор ввел в отношении его продукции режим усиленного контроля — все из-за обнаружения тех самых кокцидиостатиков в мясе птицы.