Контакты с оппозицией, революционные методы и поддержка России: что обсудили Макей и Лавров в Минске

Источник материала: Tut.by

В Минске 26 ноября прошло совместное заседание коллегий МИД Беларуси и России под руководством глав внешнеполитических ведомств двух стран Владимира Макея и Сергея Лаврова.



Фото: mfa.gov.by

Как сообщила пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства, участники обсудили актуальные вопросы белорусско-российского сотрудничества, расширения взаимной поддержки на международных площадках, обменялись оценками состояния глобальной и региональной безопасности. Рассказываем коротко о чем еще говорили Макей и Лавров на заседании коллегий и по его итогам.





Владимир Макей

О вмешательстве во внутренние дела Беларуси:

— Наши партнеры, к сожалению, не желают даже прислушаться к официальным аргументам белорусских властей, мы видим, и в отношении России это происходит. Они действуют в образах, самими ими сочиненных каких-то форматов, сказок, схем. Мы выступаем категорически против такого рода подходов <…> Мы всегда выступали против, когда под видом защиты прав человека западные государства пытаются вмешиваться откровенно во внутренние дела того или иного государства.

О присоединении Украины к санкциям против Беларуси:

— На первоначальном этапе мы также подготовили соответствующий санкционный список в отношении ряда официальных лиц Украины. Будем дальше смотреть как будут развиваться события. Не будем оставлять без ответа ни одно из действий Украины, направленное против белорусского государства.

О взаимодействии с Советом Европы:

— Мы заинтересованы сотрудничать с этой организацией. Но если дело пойдет дальше таким образом, что Совет Европы будет без согласования с Беларусью принимать какие-то решения о программах сотрудничества с нашей страной, то мы просто прекратим любое взаимодействие с этой организацией.

Об использовании в Беларуси «революционных методов»:

— Я тоже за перемены, но они должны проходить эволюционным способом, спокойно, в рамках совершенствования законодательства, через внутринациональный диалог, совершенствование Конституции, но ни в коем случае не через революцию, которая ничего хорошего не принесет ни стране, ни народу.

О снятии ограничений на белорусско-российской границе:

— Нам уже удалось договориться об определенных послаблениях для ряда категорий граждан и об активизации сообщения между странами. Надеюсь, что согласованная работа для дальнейшей нормализации всех видов транспортного сообщения при безусловном соблюдении мер профилактики даст результаты в ближайшее время.

О поддержке России

— С удовлетворением отмечаем оказанную Россией политическую и информационную поддержку в поствыборный период на фоне агрессивного внешнего давления на Беларусь и попытки дестабилизировать обстановку в нашей стране.





Сергей Лавров

О синхронизации санкционных списков:

— В соответствии с принципом взаимности мы расширили наш ответный стоп-лист, включили в него представителей стран ЕС, которые активно участвуют в санкционном ажиотаже. Отмечаем и оперативность белорусских коллег в принятии своих ответных мер. Как вы знаете, с 2015 года у нас стоп-листы единые, поэтому соответствующая координация в рамках Союзного государства отлажена.

О давлении Запада:

— На Россию и Беларусь оказывается давление с целью изменить нашу линию, ограничить развитие наших стран. В западных СМИ и от официальных лиц звучат чуть ли не ультиматумы в наш адрес. Фактов вмешательства во внутренние дела — с избытком. Применяется технология организации массовых беспорядков, оппозиция получает финансовую и прочую поддержку.

О цветных революциях:

— Продолжают использовать грязные методы так называемых цветных революций, включая манипулирование общественным мнением, создание и поддержку откровенно антиправительственных сил, содействие их радикализации. И мы видим, насколько эти методы применяются по отношению к Республике Беларусь.

Об обстановке в Беларуси:

— Нам это небезразлично. Беларусь — наш союзник, стратегический партнер. Белорусы — братский нам народ. И мы, конечно же, заинтересованы в том, чтобы ситуация в Республике Беларусь была спокойной, стабильной. На наш взгляд, этому, конечно же, будет способствовать начавшаяся по инициативе руководства страны конституционная реформа как важный этап совершенствования преобразований в политической, экономической и правовой системе, как это было объявлено.

О контактах с белорусской оппозицией:

— Хочу коротко ответить на ваш вопрос: это полная ложь.

(По материалам ТАСС и пресс-службы МИД Беларуси )