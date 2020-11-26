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Контакты с оппозицией, революционные методы и поддержка России: что обсудили Макей и Лавров в Минске
26.11.2020 17:35 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Минске 26 ноября прошло совместное заседание коллегий МИД Беларуси и России под руководством глав внешнеполитических ведомств двух стран Владимира Макея и Сергея Лаврова.
Как
Владимир Макей
— Наши партнеры, к сожалению, не желают даже прислушаться к официальным аргументам белорусских властей, мы видим, и в отношении России это происходит. Они действуют в образах, самими ими сочиненных каких-то форматов, сказок, схем. Мы выступаем категорически против такого рода подходов <…> Мы всегда выступали против, когда под видом защиты прав человека западные государства пытаются вмешиваться откровенно во внутренние дела того или иного государства.
— На первоначальном этапе мы также подготовили соответствующий санкционный список в отношении ряда официальных лиц Украины. Будем дальше смотреть как будут развиваться события. Не будем оставлять без ответа ни одно из действий Украины, направленное против белорусского государства.
— Мы заинтересованы сотрудничать с этой организацией. Но если дело пойдет дальше таким образом, что Совет Европы будет без согласования с Беларусью принимать какие-то решения о программах сотрудничества с нашей страной, то мы просто прекратим любое взаимодействие с этой организацией.
— Я тоже за перемены, но они должны проходить эволюционным способом, спокойно, в рамках совершенствования законодательства, через внутринациональный диалог, совершенствование Конституции, но ни в коем случае не через революцию, которая ничего хорошего не принесет ни стране, ни народу.
— Нам уже удалось договориться об определенных послаблениях для ряда категорий граждан и об активизации сообщения между странами. Надеюсь, что согласованная работа для дальнейшей нормализации всех видов транспортного сообщения при безусловном соблюдении мер профилактики даст результаты в ближайшее время.
— С удовлетворением отмечаем оказанную Россией политическую и информационную поддержку в поствыборный период на фоне агрессивного внешнего давления на Беларусь и попытки дестабилизировать обстановку в нашей стране.
Сергей Лавров
— В соответствии с принципом взаимности мы расширили наш ответный стоп-лист, включили в него представителей стран ЕС, которые активно участвуют в санкционном ажиотаже. Отмечаем и оперативность белорусских коллег в принятии своих ответных мер. Как вы знаете, с 2015 года у нас стоп-листы единые, поэтому соответствующая координация в рамках Союзного государства отлажена.
— На Россию и Беларусь оказывается давление с целью изменить нашу линию, ограничить развитие наших стран. В западных СМИ и от официальных лиц звучат чуть ли не ультиматумы в наш адрес. Фактов вмешательства во внутренние дела — с избытком. Применяется технология организации массовых беспорядков, оппозиция получает финансовую и прочую поддержку.
— Продолжают использовать грязные методы так называемых цветных революций, включая манипулирование общественным мнением, создание и поддержку откровенно антиправительственных сил, содействие их радикализации. И мы видим, насколько эти методы применяются по отношению к Республике Беларусь.
— Нам это небезразлично. Беларусь — наш союзник, стратегический партнер. Белорусы — братский нам народ. И мы, конечно же, заинтересованы в том, чтобы ситуация в Республике Беларусь была спокойной, стабильной. На наш взгляд, этому, конечно же, будет способствовать начавшаяся по инициативе руководства страны конституционная реформа как важный этап совершенствования преобразований в политической, экономической и правовой системе, как это было объявлено.
— Хочу коротко ответить на ваш вопрос: это полная ложь.
(По материалам
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Контакты с оппозицией, революционные методы и поддержка России: что обсудили Макей и Лавров в Минске
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