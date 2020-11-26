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Помощники президента в регионах получили расширенные права

26.11.2020 19:09 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 ноя – Sputnik. Белорусский президент Александр Лукашенко подписал указ, которым расширены полномочия его помощников в регионах, сообщили в пресс-службе главы государства.

Соответствующие корректировки внесены в указ № 125 "О представителях государства", принятый в марте 2019 года.

Теперь уполномоченные представители президента в Минске и областях смогут:

  • присутствовать на заседаниях органов управления градообразующих и системообразующих предприятий
  • вносить предложения по вопросам, рассматриваемым на таких заседаниях
  • давать оценку деятельности этих организаций на основе анализа эффективности их работы

Перечень таких предприятий, согласно указу, должен будет составить Совет министров республики.

В пресс-службе отметили, что цель указа – усиление роли помощников президента в выработке предложений по эффективной работе предприятий, которые во многом определяют развитие регионов.

В настоящее время помощником президента по Минску является бывший замглавы МВД Александр Барсуков, по Гродненской – экс-министр МВД Юрий Караев, по Могилевской – бывший глава Березовского РИК Леонид Мартынюк, по Витебской – бывший председатель Копыльского РИК Анатолий Линевич, по Гомельской – экс-зампред Гродненского облисполкома.

 
Теги: Минск
 
 
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Инспекторы смогут присутствовать на заседаниях органов управления крупнейших предприятий и вносить на них свои предложения.
 
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