Помощники президента в регионах получили расширенные права

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 ноя – Sputnik. Белорусский президент Александр Лукашенко подписал указ, которым расширены полномочия его помощников в регионах, сообщили в пресс-службе главы государства.

Соответствующие корректировки внесены в указ № 125 "О представителях государства", принятый в марте 2019 года.

Теперь уполномоченные представители президента в Минске и областях смогут:

присутствовать на заседаниях органов управления градообразующих и системообразующих предприятий

вносить предложения по вопросам, рассматриваемым на таких заседаниях

давать оценку деятельности этих организаций на основе анализа эффективности их работы

Перечень таких предприятий, согласно указу, должен будет составить Совет министров республики.

В пресс-службе отметили, что цель указа – усиление роли помощников президента в выработке предложений по эффективной работе предприятий, которые во многом определяют развитие регионов.

В настоящее время помощником президента по Минску является бывший замглавы МВД Александр Барсуков, по Гродненской – экс-министр МВД Юрий Караев, по Могилевской – бывший глава Березовского РИК Леонид Мартынюк, по Витебской – бывший председатель Копыльского РИК Анатолий Линевич, по Гомельской – экс-зампред Гродненского облисполкома.