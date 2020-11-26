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Помощники президента в регионах получили расширенные права
26.11.2020 19:09 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 ноя – Sputnik. Белорусский президент Александр Лукашенко подписал указ, которым расширены полномочия его помощников в регионах, сообщили в пресс-службе главы государства.
Соответствующие корректировки внесены в указ № 125 "О представителях государства", принятый в марте 2019 года.
Теперь уполномоченные представители президента в Минске и областях смогут:
Перечень таких предприятий, согласно указу, должен будет составить Совет министров республики.
В пресс-службе отметили, что цель указа – усиление роли помощников президента в выработке предложений по эффективной работе предприятий, которые во многом определяют развитие регионов.
В настоящее время помощником президента по Минску является бывший замглавы МВД Александр Барсуков, по Гродненской – экс-министр МВД Юрий Караев, по Могилевской – бывший глава Березовского РИК Леонид Мартынюк, по Витебской – бывший председатель Копыльского РИК Анатолий Линевич, по Гомельской – экс-зампред Гродненского облисполкома.
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Инспекторы смогут присутствовать на заседаниях органов управления крупнейших предприятий и вносить на них свои предложения.
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