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«Эмоциональная и безосновательная». МИД Украины прокомментировал ноту протеста Минска
26.11.2020 19:25 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
«Чрезвычайно эмоциональной и в целом безосновательной» назвал реакцию белорусского МИД на проходившие в Киеве у белорусского посольства акции протеста спикер украинского внешнеполитического ведомства Олег Николенко.
— Украина — европейское демократическое государство, свобода слова и свобода собраний для которого имеет фундаментальное значение. Мы считаем, что никаких оснований для ограничения права на мирный протест в этой ситуации не существует. Правоохранительные органы Украины принимают надлежащие меры, чтобы на постоянной основе, а особенно во время акций протеста гарантировать безопасность как участников акций, так и посольства Беларуси и его работников, — сказал Николенко
Он отметил, что Министерство иностранных дел Украины приняло во внимание ноту протеста и заявил, что Киев соблюдает требования Венской конвенции о дипломатических сношениях от 1961 года и гарантирует безопасность иностранных дипломатических миссий на территории Украины.
— И мы особенно ожидаем, что белорусская сторона также с должной ответственностью будет относиться к своим международным обязательствам и не будет допускать нарушений дипломатического иммунитета, вроде безосновательных
Он также напомнил, что в период Революции достоинства в Украине Беларусь не реагировала на провокации граждан, которые под стенами посольства Украины в Минске демонстрировали «крайне недружественную позицию к Украине и избранному украинским народом европейскому курсу».
26 ноября в МИД Беларуси
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«Мы считаем, что никаких оснований для ограничения права на мирный протест в этой ситуации не существует», - заявил спикер украинского внешнеполитического...
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