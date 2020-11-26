«Эмоциональная и безосновательная». МИД Украины прокомментировал ноту протеста Минска

Источник материала: Tut.by

«Чрезвычайно эмоциональной и в целом безосновательной» назвал реакцию белорусского МИД на проходившие в Киеве у белорусского посольства акции протеста спикер украинского внешнеполитического ведомства Олег Николенко.



Крест в память о погибших за время протестов в Беларуси напротив белорусского посольства в Киеве. Активисты установили его 20 ноября. Фото читателя TUT.BY

— Украина — европейское демократическое государство, свобода слова и свобода собраний для которого имеет фундаментальное значение. Мы считаем, что никаких оснований для ограничения права на мирный протест в этой ситуации не существует. Правоохранительные органы Украины принимают надлежащие меры, чтобы на постоянной основе, а особенно во время акций протеста гарантировать безопасность как участников акций, так и посольства Беларуси и его работников, — сказал Николенко в комментарии украинской службы «Радио Свобода».

Он отметил, что Министерство иностранных дел Украины приняло во внимание ноту протеста и заявил, что Киев соблюдает требования Венской конвенции о дипломатических сношениях от 1961 года и гарантирует безопасность иностранных дипломатических миссий на территории Украины.

— И мы особенно ожидаем, что белорусская сторона также с должной ответственностью будет относиться к своим международным обязательствам и не будет допускать нарушений дипломатического иммунитета, вроде безосновательных досмотров дипломатического автомобиля посла Украины в Беларуси при пересечении белорусско-украинской границы, — заявил представитель украинского МИД.

Он также напомнил, что в период Революции достоинства в Украине Беларусь не реагировала на провокации граждан, которые под стенами посольства Украины в Минске демонстрировали «крайне недружественную позицию к Украине и избранному украинским народом европейскому курсу».

26 ноября в МИД Беларуси вызвали посла Украины Игоря Кизима. Ему вручили ноту протеста из-за «антибелорусских акций в отношении посольства Беларуси в Украине».