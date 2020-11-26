Основатель Menu.by стал министром экономики Армении

Источник материала: Tut.by

Известный армянский бизнесмен, директор крупнейшей в Армении сети по доставке еды Menu.am и основатель Menu.by Ваган Керобян назначен министром экономики Армении.



Фото из личного архива героя

Как сообщает «Sputnik Армения», назначение было сделано по предложению премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Соответствующий указ подписал президент Армении Армен Саркисян.

«В этот сложный момент я готов служить Родине и бизнесу везде, где это возможно. Надеюсь бизнес сообщество и вся экономика быстро почувствуют заботу моей команды», — написал Керобян в Facebook.

Вагану Керобяну 44 года. Он живет в Ереване, у него четверо детей. Свой бизнес в Беларуси он начал в 2016-м.

— С первой сотней ресторанов договаривался я сам. И когда владелец лично говорит с людьми, найти общий язык легко. Практически год с понедельника по пятницу я был в Минске, а на выходные летел обратно в Армению. При этом прямого рейса в Ереван не было, приходилось еженедельно сменять четыре самолета. За год их было 100, — рассказывал Керобян в интервью AFISHA.TUT.BY.

Во время недавних боевых действий в Нагорном Карабахе Ваган Керобян был на фронте .