Лукашенко расширил права своих представителей в Минске и областях

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко наделил своих представителей в Минске и областях дополнительными полномочиями. Как сообщает пресс-служба, соответствующий указ он подписал 26 ноября.



Фото: president.gov.by

В соответствии с документом уполномоченные представители наделены дополнительными правами, а именно:

присутствовать на заседаниях органов управления градообразующих и системообразующих хозяйственных обществ,

вносить предложения по вопросам, рассматриваемым на этих заседаниях, давать оценку деятельности указанных организаций на основе анализа эффективности их работы.

Определение перечня таких организаций возложено на правительство.

Поясняется, что указ направлен на усиление роли уполномоченных представителей «в выработке предложений по эффективному функционированию предприятий, во многом определяющих комплексное развитие регионов».

Уполномоченным представителем Лукашенко в Гомельской области является первый заместитель премьер-министра Николай Снопков. В Гродненской области — заместитель премьер-министра Александр Субботин. В Витебской — председатель КГБ Иван Тертель, Брестской — госсекретарь Совбеза Валерий Вакульчик. Уполномоченным представителем в Могилевской области является заместитель премьер-министра Анатолий Сивак, в Минской — заместитель председателя Совета Республики Анатолий Исаченко.

Уполномоченным представителем Лукашенко в Минске является председатель Совета Республики Наталья Кочанова.