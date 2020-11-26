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Переориентация белорусских грузов на российские порты существенно ударит по экономике прибалтийских стран

27.11.2020 14:35 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Латвийские порты уходят в минус. Там перевалено грузов на треть меньше. Некоторые направления, по оценкам экспертов, упали и вовсе на 95 %. Колоссальные убытки терпят порты Риги, Вентспилса и Лиепаи. Связано это с переориентацией российских грузов на Ленинградскую область. К слову, Латвия уже направила в Россию письмо с просьбой сохранить прежние объемы грузопотока через ее территорию. С такой риторикой Запада вряд ли пойдут им навстречу.

С подобными трудностями могут столкнуться и в Литве. Беларусь вынужденно изучает вопрос переориентации поставок нашей продукции в российские порты. Многие эксперты считают, что из-за этого экономика балтийской республики существенно пострадает. Клайпедский порт дает порядка 6-7 % ВВП Литвы. Примерно треть его грузооборота приходится на белорусский транзит. Вопрос: чем чреваты экономике нашей прибалтийской соседки угрозы разорвать с нами все контракты? По предварительным оценкам, ВВП Литвы просядет на 2-2,5 %. Диверсификация потока в целом может отсечь балтийские страны от важнейших транспортных магистралей с востока на запад.

 
 
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Латвийские порты уходят в минус. Там перевалено грузов на треть меньше. Некоторые направления, по оценкам экспертов, упали и вовсе на 95 %. Колоссальные убытки терпят...
 
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