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Подрядчик отказался укладывать в квартире пробковый пол. Разбираемся почему и как избежать подобных проблем

27.11.2020 11:03 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

На финальном этапе ремонта в «нашей» квартире случилось ЧП: подрядчик отказался выполнять работы по укладке пола. В очередной серии YouTube-проекта Re:МОНТ разбираемся почему так произошло, и что хозяевам квартиры делать дальше.

Подрядчик отказался укладывать в квартире пробковый пол. Разбираемся почему и как избежать подобных проблем

Напомним, что пол из клеевой пробки был главным условием собственников квартиры и при выборе подрядчика, и при составлении дизайн-макета. Однако, когда дело дошло до укладки, подрядчик отказался выполнять работы. Почему так произошло – мы спросили у собственников, подрядчика, и представителя технадзора.

Придется ли хозяевам квартиры переносить дату новоселья, и попал ли подрядчик на штрафные санкции – смотрите в очередной серии проекта Re:МОНТ. А также мы расскажем вам, как укладывать пол из пробки правильно. Поскольку мы поняли, что мало специалистов умеют это делать хорошо.

Подрядчик отказался укладывать в квартире пробковый пол. Разбираемся почему и как избежать подобных проблем

Не забывайте подписываться на наш YouTube канал, это позволит нам проводить прямые трансляции с общественных обсуждений, пресс-конференций, разбирательств с застройщиками и судов. Ведь площадка YouTube накладывает свои ограничения на все возможности по количеству подписчиков. А также оставляйте комментарии — это позволит нам корректировать контент и делать его более полезным.

Для тех, кто не хочет смотреть выпуск полностью:

0:00 – что было в прошлой серии?

0:54 – что ожидает в этой.

1:37 – из-за чего произошла проблема с укладкой пола? Мнение собственников.

8:45 - из-за чего произошла проблема с укладкой пола? Мнение подрядчика.

14:23 - из-за чего произошла проблема с укладкой пола? Мнение технадзора.

32:15 – как же правильно укладывать пробку?

42:56 – что будет в следующей серии?

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Теги: Минск
 
 
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На финальном этапе ремонта в «нашей» квартире случилось ЧП: подрядчик отказался выполнять работы по укладке пола. В очередной серии YouTube-проекта Re:МОНТ разбираемся...
 
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