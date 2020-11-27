Подрядчик отказался укладывать в квартире пробковый пол. Разбираемся почему и как избежать подобных проблем

Источник материала: realt.by

На финальном этапе ремонта в «нашей» квартире случилось ЧП: подрядчик отказался выполнять работы по укладке пола. В очередной серии YouTube-проекта Re:МОНТ разбираемся почему так произошло, и что хозяевам квартиры делать дальше.

Напомним, что пол из клеевой пробки был главным условием собственников квартиры и при выборе подрядчика, и при составлении дизайн-макета. Однако, когда дело дошло до укладки, подрядчик отказался выполнять работы. Почему так произошло – мы спросили у собственников, подрядчика, и представителя технадзора. Придется ли хозяевам квартиры переносить дату новоселья, и попал ли подрядчик на штрафные санкции – смотрите в очередной серии проекта Re:МОНТ. А также мы расскажем вам, как укладывать пол из пробки правильно. Поскольку мы поняли, что мало специалистов умеют это делать хорошо.