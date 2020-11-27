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Россельхознадзор снял ограничения с четырех белорусских предприятий

27.11.2020 11:19 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 27 ноя - Sputnik. Вице-премьер Александр Субботин и глава Россельхознадзора Сергей Данкверт договорились о снятии ограничений с четырех белорусских предприятий, сообщили в пресс-службе белорусского правительства.

Отмена временных ограничений на поставки в Россию отдельных видов молочной продукции стала итогом двусторонних переговоров.

© Pixabay
Отменен запрет на поставку в Россию груш из Гродненской области

"Ограничения снимаются с 30 ноября 2020 года с производственного филиала ОАО "Савушкин продукт" в г.Береза, производственного филиала ОАО "Савушкин продукт" в г.Иваново, ОАО "Слуцким сыродельный комбинат", ОАО "Беллакт", - уточнили в пресс-службе.

Объединение информационных систем

Ранее стало известно, что Сергей Данкверт обратился к белорусской стороне с просьбой выработать новый подход к поставкам белорусскими предприятиями продукции животного происхождения в Россию. Это связано с тем, что доля поставок белорусского мяса и мясной продукции на российский рынок составляет до 40% от всего объема подконтрольных товаров.

Нарушения, которые выявляет Россельхознадзор в ходе лабораторных исследований, не только доводятся до сведения белорусских коллег, но и размещаются в российской информационной системе "Сирано".

"При этом сведения об испытаниях белорусских подконтрольных товаров, проводимых компетентным ведомством, Россельхознадзор не может получить в электронном виде. В связи с этим был поднят вопрос необходимости создании белорусской стороной системы, аналогичной российской платформе "Сирано", – отметили в российском ведомстве.

В свою очередь директор Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Иван Смильгинь сообщил, что в настоящее время ведется разработка такого проекта – после запуска белорусской платформы стороны рассмотрят возможность ее интеграции с "Сирано".

© Pixabay
Россельхознадзор снял ограничения поставок с трех белорусских предприятий

Что за система?

Россельхознадзором в декабре 2012 года началась реализация поэтапного ввода в эксплуатацию Системы Раннего Оповещения – "Сирано".

Ее функции аналогичны задачам европейской RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed) – системы быстрого оповещения по продуктам питания. В режиме реального времени она доводит информацию о событиях до всех, к кому они имеют отношение.

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Теги: Минск
 
 
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Отмена временных ограничений на поставки в Россию отдельных видов молочной продукции стала итогом переговоров белорусского вице-премьера с руководителем...
 
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