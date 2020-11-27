Светлана Тихановская анонсировала свою встречу с Джо Байденом

Источник материала: Tut.by

У Светланы Тихановской на ближайшее время запланирована встреча с 46-м президентом США Джо Байденом, недавно победившим на выборах. Об этом Тихановская рассказала в интервью телеканалу Белсат .



Фото: Reuters

— Мы планируем встречу с Джо Байденом, у нас уже есть приглашение на такую встречу, — рассказала Тихановская.

Со стороны Белого дома анонсов предстоящей встречи с Тихановской пока не было.

Светлана Тихановская всю осень встречалась с мировыми лидерами: с президентом Франции Эммануэлем Макроном , канцлером Германии Ангелой Меркель , президентом Словакии Зузаной Чапутовой, с министрами иностранных дел Болгарии, Австрии, Греции и других стран ЕС, выступила в бундестаге и в формате онлайн в Национальной ассамблее Франции.