﻿ Светлана Тихановская анонсировала свою встречу с Джо Байденом. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Светлана Тихановская анонсировала свою встречу с Джо Байденом

27.11.2020 11:39 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

У Светланы Тихановской на ближайшее время запланирована встреча с 46-м президентом США Джо Байденом, недавно победившим на выборах. Об этом Тихановская рассказала в интервью телеканалу Белсат.


Фото: Reuters

— Мы планируем встречу с Джо Байденом, у нас уже есть приглашение на такую встречу, — рассказала Тихановская.

Со стороны Белого дома анонсов предстоящей встречи с Тихановской пока не было. 

Светлана Тихановская всю осень встречалась с мировыми лидерами: с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Ангелой Меркель, президентом Словакии Зузаной Чапутовой, с министрами иностранных дел Болгарии, Австрии, Греции и других стран ЕС, выступила в бундестаге и в формате онлайн в Национальной ассамблее Франции.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Светлана Тихановская всю осень встречалась с мировыми лидерами: с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Ангелой Меркель и другими высшими...
 
Новости дня
Новости экономики
 
«Черная пятница» в МТС: модели известных брендов со скидкой до 50%
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

26.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
27.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика