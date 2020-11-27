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Светлана Тихановская анонсировала свою встречу с Джо Байденом
27.11.2020 11:39 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
У Светланы Тихановской на ближайшее время запланирована встреча с 46-м президентом США Джо Байденом, недавно победившим на выборах. Об этом Тихановская рассказала в интервью телеканалу
— Мы планируем встречу с Джо Байденом, у нас уже есть приглашение на такую встречу, — рассказала Тихановская.
Со стороны Белого дома анонсов предстоящей встречи с Тихановской пока не было.
Светлана Тихановская всю осень встречалась с мировыми лидерами: с президентом Франции
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