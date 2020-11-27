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«Дольщики уже готовы драться друг с другом». Узнали, почему новостройка «СИ-Трейдинга» в д.Копище рискует стать долгостроем

27.11.2020 14:05 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

В начале ноября мы писали о том, что новостройка в д. Копище, несмотря на полную готовность, до сих пор не введена в эксплуатацию. Тогда застройщик (как и дольщики) находился в подвешенном состоянии, ожидая последних заключений от областных и городских властей. Не так давно стало известно — от УВД ГАИ положительного заключения  получить не удалось и сроки ввода дома были перенесены. Что будет делать компания «СИ-Трейдинг», как к этой ситуации относятся дольщики и возможно ли позитивное развитие ситуации — обо всем этом в нашем материале.

«Дольщики уже готовы драться друг с другом». Узнали, почему новостройка «СИ-Трейдинга» в д.Копище рискует стать долгостроем

Что за ситуация с домом в д. Копище?

Купить квартиру в новостройке означает для многих потенциальных собственников недвижимости провести множество бессонных ночей в ожидании заветных ключей. И даже когда, казалось бы, дом уже практически готов и до начала ремонта остаются считанные недели, могут появиться непредвиденные проблемы, решение которых может растянуться на многие месяцы. Ночной кошмар дольщика? Да. И именно так случилось с высоткой ООО «СИ-Трейдинг» в д. Копище, по истории строительства которой можно уже снимать фильм. 

Историю дома со всеми ссылками на предыдущие публикации можно прочитать здесь, а мы расскажем подробно о последних новостях. Дом, по словам застройщика, готов на 100%, однако ввести в эксплуатацию его сейчас нельзя. Основная причина — нет заключения от ГАИ, а они не дают положительного заключения, т.к. не хватает машино-мест на каждого собственника квартиры. На сайте «СИ-Трейдинга» опубликована информация о том, что основная проблема с нехваткой парковочных мест возникла не по вине застройщика: «ООО «СИ-трейдинг» неоднократно, начиная с декабря 2014 года, направлялись письменные обращения в Минский райисполком (Минский облисполком) о необходимости решения вопроса строительства автомобильных стоянок (паркинга) для хранения автомобилей жителей микрорайона №1 жилого района «Копище». Только в марте 2020 года ООО «СИ-трейдинг» получено решение Минского райисполкома о разрешении строительства на территории Минского района многоуровневого паркинга на 644 машино-места. Срок ввода в эксплуатацию многоуровневого паркинга – 4 квартал 2022 года». 

Ситуация казалась бы безнадежной, однако решение нашли: «Для решения вопроса своевременного ввода жилого дома №35 в эксплуатацию ООО «СИ-трейдинг» в сентябре — октябре 2020 года направлялись письменные обращения в Минский райисполком (Минский облисполком) с предложением решения вопроса обеспечения квартир жилого дома №35 недостающим количеством парковочных мест, путем временного предоставления имеющихся у застройщика свободных парковочных мест собственникам квартир до момента завершения строительства многоуровневого паркинга. В многоуровневом паркинге, расположенном по ул.Лопатина, 7А в д.Копище Минского района имеется постоянно свободных 97 машино-мест, находящихся в распоряжении ООО «СИ-трейдинг». 

4 ноября 2020 года в Минском облисполкоме проводилось совещание с участием заместителя председателя Минского облисполкома Рогащука Н.М., представителей УГАИ УВД Миноблисполкома и застройщика по вопросу ввода жилого дома №35 в эксплуатацию. По итогам совещания определено, что жилой дом №35 будет принят в эксплуатацию только после заключения между застройщиком и участниками строительства договоров на приобретение или аренды машино-мест в подземном паркинге жилого дома №35 и (или) в строящемся многоуровневом паркинге в д.Копище Минского района».

«Дольщики уже готовы драться друг с другом». Узнали, почему новостройка «СИ-Трейдинга» в д.Копище рискует стать долгостроем
«Дольщики уже готовы драться друг с другом». Узнали, почему новостройка «СИ-Трейдинга» в д.Копище рискует стать долгостроем
«Дольщики уже готовы драться друг с другом». Узнали, почему новостройка «СИ-Трейдинга» в д.Копище рискует стать долгостроем

Дольщица: «Я надеюсь получить ключи от квартиры в этом году, но шансов мало»

Получить комментарий от дольщиков оказалось непросто. По словам Светланы (имя изменено по просьбе источника — прим. авт.), в телеграм-чате, созданном для дольщиков дома, иногда случаются такие словесные перепалки с использованием нецензурной лексики, что «кажется, что люди готовы уже драться друг с другом». Еще недавно основной повесткой было заключение договоров на аренду машино-мест и сроки ввода дома в эксплуатацию. Сейчас — создание товарищества собственников и выбор его председателя.

—  О том, что возникли проблемы с получением разрешений от всех инстанций на ввод дома в эксплуатацию, я узнала еще в октябре этого года. Кстати, именно до 31 октября и было подписано допсоглашение с застройщиком на продление сроков строительства. В начале ноября появилась информация от застройщика о том, что  для ввода дома в эксплуатацию каждому собственнику квартиры нужно заключить договор на аренду машино-места. Я уже заключила такой договор, и не вижу в этом ничего плохого: все равно нужно будет куда-то ставить свою машину. Но так думают далеко не все, некоторые дольщики настроены довольно агрессивно. Есть и такие, кто, судя по переписке, наотрез отказывается заключать такой договор и вообще больше не готов идти ни на какие компромиссы со строительной компанией. Мол, жду свои ключи и приемку - и все.

Я, конечно, надеюсь, что все дольщики заключат эти договора и мы получим ключи от квартир в этом году, но шансов, честно говоря, мало. Мне только непонятно, почему застройщик не проводит активную разъяснительную политику, объясняя людям, почему это нужно сделать. Хотелось бы видеть более внимательное в этом плане отношение застройщика. 

Что же касается товарищества, то здесь основная проблема в том, что на первом собрании собственников не получилось собрать кворум и не был выбран председатель. Говорят даже, что застройщик заинтересован в каком-то "своем" председателе, но насколько это правда, я не знаю. Думаю, какой бы ни был выбран руководитель, он мало что изменит на данный момент.

«Дольщики уже готовы драться друг с другом». Узнали, почему новостройка «СИ-Трейдинга» в д.Копище рискует стать долгостроем
«Дольщики уже готовы драться друг с другом». Узнали, почему новостройка «СИ-Трейдинга» в д.Копище рискует стать долгостроем
«Дольщики уже готовы драться друг с другом». Узнали, почему новостройка «СИ-Трейдинга» в д.Копище рискует стать долгостроем

Комментарий застройщика: «Не представляю, как можно отказаться от бесплатного парковочного места»

Журналист Realt.by обратилась к директору строительной фирмы ООО «СИ-Трейдинг» Николаю Вашкевичу, чтобы узнать более подробную информацию о ситуации. 

— Жилой дом находится на этапе ввода в эксплуатацию. Строительная готовность дома составляет 100%. В ноябре 2020 получено возражение УГАИ УВД Минского облисполкома против приемки жилого дома в эксплуатацию в связи с необеспечением завершенного строительством жилого дома машино-местами из расчета одно машино-место на 1 квартиру независимо от того, имеет ли участник строительства автомобиль или нет. Соответственно, поскольку в жилом доме имеется 148 квартир, необходимо наличие 148 машино-мест.

В качестве варианта решения проблемы на совещании, проводимом заместителем председателя Минского облисполкома с участием представителей УВД ГАИ и застройщика, было принято следующее:

застройщик обеспечивает участников строительства квартир возможностью в будущем (после завершения строительства паркинга и ввода его в эксплуатацию) приобрести (купить) на условиях договора купли-продажи или арендовать на условиях долгосрочной аренды 1 парковочное место в строящемся паркинге;

— на период строительства многоуровневого паркинга застройщик обеспечит участников строительства недостающими парковочными местами из расчета на 1 квартиру 1 парковочное место в существующих паркингах, расположенных в д.Копище. 

Возможность реализации этого варианта имеется, т.к. на придомовой территории с учетом подземной гараж-стоянки располагается 59 машино-мест, а недостающие 89 машино-мест будут размещены в многоуровневом паркинге со встроенными (пристроенными) общественными помещениями, строительство которого осуществляется во исполнении инвестиционного договора. На период строительства паркинга ООО «СИ-трейдинг» предоставит владельцам квартир машино-места в уже существующих паркингах, расположенных в д.Копище (ул.Лопатина,7 и ул.Лопатина 4а), на условиях безвозмездного пользования.

Для обеспечения права участников строительства на приобретение машино-мест ООО «СИ-трейдинг» предложило для подписания договоры, которым предусмотрено право владельцев квартир после завершения строительства паркинга по своему выбору заключить договор купли-продажи или аренды машино-места. До реализации владельцами квартир ООО «СИ-трейдинг» в соответствии с договором не вправе продавать/сдавать в аренду третьим лицам «забронированное» машино-место.

Разумеется, участники строительства имеют право по своему усмотрению решать, заключать им договоры или нет. Наша задача заключается в том, чтобы показать, что всем участником строительства квартир было предложено заключить договоры и в случае отказа задокументировать этот факт. Далее сведения о заключенных договорах и об отказе от заключения договоров будут переданы на рассмотрение в Минский облисполком (райисполком) и УГАИ УВД Минского облисполкома. Полагаем, что в этом случае жилой дом все равно будет введен в эксплуатацию, однако каждый факт отказа от заключения договоров может негативно сказаться на сроках его ввода.

Проще говоря, мы заинтересованы в том, чтобы сдать дом как можно скорее. Однако, если кто-то из дольщиков не хочет заключать договор, заставить это сделать его не можем. Если такие собственники квартир найдутся, то дом не будет введен в эксплуатацию в этом году. Но я искренне не представляю, как можно отказаться от бесплатного парковочного места. 

«Дольщики уже готовы драться друг с другом». Узнали, почему новостройка «СИ-Трейдинга» в д.Копище рискует стать долгостроем

 
Теги: Минск
 
 
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В начале ноября мы писали о том, что новостройка в д. Копище, несмотря на полную готовность, до сих пор не введена в эксплуатацию. Тогда застройщик (как и дольщики)...
 
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