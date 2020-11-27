«Дольщики уже готовы драться друг с другом». Узнали, почему новостройка «СИ-Трейдинга» в д.Копище рискует стать долгостроем

Что за ситуация с домом в д. Копище?

Купить квартиру в новостройке означает для многих потенциальных собственников недвижимости провести множество бессонных ночей в ожидании заветных ключей. И даже когда, казалось бы, дом уже практически готов и до начала ремонта остаются считанные недели, могут появиться непредвиденные проблемы, решение которых может растянуться на многие месяцы. Ночной кошмар дольщика? Да. И именно так случилось с высоткой ООО «СИ-Трейдинг» в д. Копище, по истории строительства которой можно уже снимать фильм.

Историю дома со всеми ссылками на предыдущие публикации можно прочитать здесь , а мы расскажем подробно о последних новостях. Дом, по словам застройщика, готов на 100%, однако ввести в эксплуатацию его сейчас нельзя. Основная причина — нет заключения от ГАИ, а они не дают положительного заключения, т.к. не хватает машино-мест на каждого собственника квартиры. На сайте «СИ-Трейдинга» опубликована информация о том, что основная проблема с нехваткой парковочных мест возникла не по вине застройщика: «ООО «СИ-трейдинг» неоднократно, начиная с декабря 2014 года, направлялись письменные обращения в Минский райисполком (Минский облисполком) о необходимости решения вопроса строительства автомобильных стоянок (паркинга) для хранения автомобилей жителей микрорайона №1 жилого района «Копище». Только в марте 2020 года ООО «СИ-трейдинг» получено решение Минского райисполкома о разрешении строительства на территории Минского района многоуровневого паркинга на 644 машино-места. Срок ввода в эксплуатацию многоуровневого паркинга – 4 квартал 2022 года».

Ситуация казалась бы безнадежной, однако решение нашли: «Для решения вопроса своевременного ввода жилого дома №35 в эксплуатацию ООО «СИ-трейдинг» в сентябре — октябре 2020 года направлялись письменные обращения в Минский райисполком (Минский облисполком) с предложением решения вопроса обеспечения квартир жилого дома №35 недостающим количеством парковочных мест, путем временного предоставления имеющихся у застройщика свободных парковочных мест собственникам квартир до момента завершения строительства многоуровневого паркинга. В многоуровневом паркинге, расположенном по ул.Лопатина, 7А в д.Копище Минского района имеется постоянно свободных 97 машино-мест, находящихся в распоряжении ООО «СИ-трейдинг».

4 ноября 2020 года в Минском облисполкоме проводилось совещание с участием заместителя председателя Минского облисполкома Рогащука Н.М., представителей УГАИ УВД Миноблисполкома и застройщика по вопросу ввода жилого дома №35 в эксплуатацию. По итогам совещания определено, что жилой дом №35 будет принят в эксплуатацию только после заключения между застройщиком и участниками строительства договоров на приобретение или аренды машино-мест в подземном паркинге жилого дома №35 и (или) в строящемся многоуровневом паркинге в д.Копище Минского района».