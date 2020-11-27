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Белорусский рубль ослаб к трем основным валютам
27.11.2020 14:35 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTСейчас к ситуации на валютном рынке. Белорусский рубль на торгах 26 ноября ослаб к трем основным валютам. Доллар стоит 2 рубля 57 копеек, евро - 3 рубля и 6 копеек. И 3 рубля 40 копеек стоят 100 российских.
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Сейчас к ситуации на валютном рынке. Белорусский рубль на торгах 26 ноября ослаб к трем основным валютам. Доллар стоит 2 рубля 57 копеек, евро - 3 рубля и 6 копеек. И 3...
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