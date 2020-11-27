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Инновационный центр в индустриальном парке "Великий камень"
27.11.2020 14:35 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTПомочь стартапам, а также довести научные идеи до коммерческой реализации! В индустриальном парке "Великий камень" до конца года откроют Китайско-Белорусский центр содействия трансформации научно-технических достижений. В планах создать и центр промышленных технологий. Работать будут по нескольким направлениям: среди них - цифровизация в производстве, био- и экотехнологии.
Александр Ярошенко, глава администрации Китайско-Белорусского индустриального парка "Великий камень": "В этом проекте заинтересована и принимает активное участие Национальная академия наук. В настоящее время они, кстати, стали нашим резидентом - совместно с Академией наук провинции Гуандун, Фошаньским институтом промышленных технологий и будет организована платформа для продвижения промышленных новых технологий, новых материалов, сопряженных с этой отраслью идей, которые мы видим в перспективе как раз в центре инноваций".
Сейчас в индустриальном парке "Великий камень" 67 компаний-резидентов. Две из них присоединились в течение последнего месяца. Одно предприятие будет производить электровелосипеды. Другое - выпускать реагенты для лабораторных медицинских исследований.
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Помочь стартапам, а также довести научные идеи до коммерческой реализации! В индустриальном парке "Великий камень" до конца года откроют Китайско-Белорусский...
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