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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Инновационный центр в индустриальном парке "Великий камень" Помочь стартапам, а также довести научные идеи до коммерческой реализации! В индустриальном парке "Великий камень" до конца года откроют Китайско-Белорусский...

Помочь стартапам, а также довести научные идеи до коммерческой реализации! В индустриальном парке "Великий камень" до конца года откроют Китайско-Белорусский центр содействия трансформации научно-технических достижений. В планах создать и центр промышленных технологий. Работать будут по нескольким направлениям: среди них - цифровизация в производстве, био- и экотехнологии.Сейчас в индустриальном парке "Великий камень" 67 компаний-резидентов. Две из них присоединились в течение последнего месяца. Одно предприятие будет производить электровелосипеды. Другое - выпускать реагенты для лабораторных медицинских исследований.