Лукашенко: Незнакомому президенту такую Конституцию отдавать нельзя. Будет беда

Источник материала: Tut.by

Во время визита в 6-ю городскую клиническую больницу Минска Александр Лукашенко высказался по теме внесения поправок в Конституцию, отметив, что является сторонником новой Конституции и убежден в необходимости скорректировать полномочия президента.



Фото: пресс-служба президента Беларуси

— Слава богу, что у нас существует вертикаль власти. И вы, наверное заметили, что основной удар наших протестунов наносится по президенту и вертикали власти. Давай, демократия, все должны избираться… Мы это проходили в период Горбачева. Мы же избирали всех — руководителей предприятий, директоров. Ну что, доизбирались? И страну потеряли, и Союз развалился. Нам эту подлянку хотят подкинуть сейчас, — приводит слова Лукашенко пресс-служба президента Беларуси.

— Я сторонник новой Конституции. Не потому, что демократию какую-то надо. Не в демократии дело. Меня что в этой ситуации волнует: незнакомому президенту такую Конституцию отдавать нельзя. Будет беда, — считает Лукашенко.

— У нас очень серьезная Конституция. Казахстан, Россия, мы — пожалуй, вот три продвинутых государства, которые имеют такую серьезную жесткую Конституцию, где от решения президента зависит все. С этой точки зрения, понимая, что не дай бог придет человек и захочет развязать войну и прочее… Да, надо нам создать новую Конституцию, но выгодную для нашей страны, чтобы потом страна не обвалилась.

Напомним, в Беларуси ведут работу по обновлению Конституции: любой желающий может направить свои предложения в адрес Палаты представителей либо непосредственно депутату своего округа.

Подготовку поправок в Конституцию Лукашенко поручил максимально приблизить к рядовым гражданам. Для этого в регионах создаются диалоговые площадки.

В начале сентября Александр Лукашенко в интервью российским журналистам рассказал , как видит политическое будущее Беларуси. Вопрос внесения изменений в Конституцию обсуждается около двух лет. В прошлом году Александр Лукашенко пояснял, какие правки хотел бы в ней видеть:

— Ограничить полномочия президента <…> Нам придется усиливать другие ветви власти — исполнительную, законодательную. Может, после серьезного анализа нужно будет что-то предпринять по избирательной системе: вводить пропорциональную систему или остановиться на мажоритарной.