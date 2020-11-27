Москва и Минск обсудили переориентацию экспорта белорусских нефтепродуктов

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК 27 ноя - Sputnik. Вопросы белорусско-российского сотрудничества в области поставок в Беларусь нефти и природного газа обсудили вице-премьеры двух стран, сообщили в пресс-службе Совета министров

Рабочая встреча заместителя премьер-министра Беларуси Юрия Назарова и заместителя председателя правительства Российской Федерации Александра Новака состоялась 27 ноября в формате видеоконференции.

"Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в области поставок в Беларусь нефти и природного газа, а также переориентации экспортных поставок белорусских нефтепродуктов", – сообщили Sputnik в пятницу в пресс-службе белорусского правительства.

По итогам переговоров заинтересованным органам госуправления даны поручения, дальнейшие консультации будут продолжены.

Напомним, ранее стало известно, что российская нефть для Беларуси в следующем году подорожает на 3–5% . Как пояснила заместитель председателя концерна "Белнефтехим" Светлана Гурина, в настоящее время белорусские нефтеперерабатывающие заводы покупают сырье по цене, составляющей 85% общемировой. В 2021 году стоимость российской нефти для Беларуси будет уже составлять 88-90% от мировой.

Беларусь пытается диверсифицировать поставки нефти на свои НПЗ на фоне периодических ценовых разногласий с основным поставщиком – Россией. Минск с начала года закупал "черное золото" у Азербайджана, Норвегии, Саудовской Аравии и США. Вместе с тем, главным партнером, исходя из логистических и финансовых вопросов, продолжает оставаться Россия, которая до 2020 года была единственным поставщиком нефти в республику.

Традиционно в конце каждого года российская и белорусская стороны предпринимают усилия, чтобы договориться об очередных контрактах на поставку нефти и газа. Базовые договоренности о поставках энергоресурсов в 2021 году у Москвы и Минска уже есть .

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