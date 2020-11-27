Проезд в общественном транспорте дорожает в Гомеле

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 27 ноя – Sputnik. Стоимость проезда в общественном транспорте увеличится на пять копеек с воскресенья 29 ноября, свидетельствуют данные гомельского КУП "Горэлектротранспорт".

Соответствующее решение принял 19 ноября Гомельский областной исполнительный комитет.

Так, с 29 ноября стоимость талона на троллейбус в областном центре будет составлять 70 копеек. Столько же станет стоить одна поездка при покупке билета с помощью мобильного приложения "Оплати". Талон у водителя можно будет приобрести за 75 копеек.

На интернет-сайте ОАО "Гомельоблавтотранс" указаны пока старые тарифы, вероятно, стоимость билетов на автобус тоже увеличится. Это станет известно, когда будет опубликовано решение Гомельского облисполкома, которым установлены новые тарифы.

Гомельская область стала первой, поднявшей стоимость проезда. В остальных регионах пока действуют прежние тарифы:

в Минской, Витебской, Гродненской, Брестской и Могилевской областях: троллейбус, трамвай, автобус – 60 копеек, автобус-экспресс – 70

в Минске: троллейбус, трамвай, автобус – 65 копеек, автобус-экспресс – 80, метро – 70