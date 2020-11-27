|
Проезд в общественном транспорте дорожает в Гомеле
27.11.2020 18:13 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 ноя – Sputnik. Стоимость проезда в общественном транспорте увеличится на пять копеек с воскресенья 29 ноября, свидетельствуют данные гомельского КУП "Горэлектротранспорт".
© Photo : БЖД
Соответствующее решение принял 19 ноября Гомельский областной исполнительный комитет.
Так, с 29 ноября стоимость талона на троллейбус в областном центре будет составлять 70 копеек. Столько же станет стоить одна поездка при покупке билета с помощью мобильного приложения "Оплати". Талон у водителя можно будет приобрести за 75 копеек.
На интернет-сайте ОАО "Гомельоблавтотранс" указаны пока старые тарифы, вероятно, стоимость билетов на автобус тоже увеличится. Это станет известно, когда будет опубликовано решение Гомельского облисполкома, которым установлены новые тарифы.
Гомельская область стала первой, поднявшей стоимость проезда. В остальных регионах пока действуют прежние тарифы:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Соответствующее решение, которым установлены новые цены, принял еще 19 ноября Гомельский областной исполнительный комитет.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)