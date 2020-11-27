Стало известно, что вменяют задержанному бывшему следователю СК Евгению Юшкевичу

Источник материала: Tut.by

Задержанный 24 ноября бывший следователь Следственного комитета, а ныне андроид-разработчик и инициатор проекта bychange.me Евгений Юшкевич является подозреваемым по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса. Об этом сообщает телеграм-канал «МотолькоПомоги ».



Фото: «Наша Ніва»

Евгения Юшкевича задержали во вторник, около 22.00, в своей квартире в Минске, где также прошел обыск. Он является подозреваемым по ч. 1 ст. 342 УК (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них). Ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Сегодня ночью Евгения должны этапировать из ИВС на Окрестина в СИЗО № 1 на Володарского. По словам адвоката, он цел и всем передает привет.

Евгений Юшкевич родом из Могилева. В 2012 году окончил юрфак БГУ. Был в числе победителей студенческой Юридической олимпиады факультета по правовым дисциплинам.

Во время учебы два года проработал внештатным сотрудником в следствии минской прокуратуры, после — пять лет следователем в СК. В 2017 году ушел с должности старшего следователя отдела по расследованию экономических преступлений управления Следственного комитета по Минску. Расследовал в числе прочего громкие дела — например, дело Давидовича.

После ухода из СК Евгений стал андроид-разработчиком, а летом 2020 года — инициатором проекта bychange.me , который «помогает в обучении, переподготовке силовиков, госслужащих и просто людей, уволенных или ушедших с работы по соображениям совести».

Евгений также вел твиттер, где высказывался о ситуации в Беларуси и о работе силовых структур. Сейчас его аккаунт недоступен.