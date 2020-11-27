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Стало известно, что вменяют задержанному бывшему следователю СК Евгению Юшкевичу
27.11.2020 19:31 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Евгения Юшкевича задержали во вторник, около 22.00, в своей квартире в Минске, где также прошел обыск. Он является подозреваемым по ч. 1 ст. 342 УК (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них). Ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.
Сегодня ночью Евгения должны этапировать из ИВС на Окрестина в СИЗО № 1 на Володарского. По словам адвоката, он цел и всем передает привет.
Евгений Юшкевич родом из Могилева. В 2012 году окончил юрфак БГУ. Был в числе победителей студенческой Юридической олимпиады факультета по правовым дисциплинам.
Во время учебы два года проработал внештатным сотрудником в следствии минской прокуратуры, после — пять лет следователем в СК. В 2017 году ушел с должности старшего следователя отдела по расследованию экономических преступлений управления Следственного комитета по Минску. Расследовал в числе прочего громкие дела — например, дело Давидовича.
После ухода из СК Евгений
Евгений также вел твиттер, где высказывался о ситуации в Беларуси и о работе силовых структур. Сейчас его аккаунт недоступен.
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Ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.
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