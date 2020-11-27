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26-летнего Максима Павлющика, которого судят за надпись на асфальте «Не забудем», признали политзаключенным

27.11.2020 21:05 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Правозащитники признали политзаключенным 26-летнего Максима Павлющика, задержанного за то, что он пытался восстановить мемориал Александру Тарайковскому. Молодого человека, напомним, обвиняют в умышленном повреждении имущества, повлекшем причинение ущерба в крупном размере, и в хулиганстве.


Фото: TUT.BY

— Нанесение на асфальт надписи «Не забудем» не является проявлением хулиганства. Содержание надписи, место, в котором она была сделана (место убийства Александра Тарайковского), в контексте общественно-политических событий и публичных общественных дискуссий, политических протестов, которые происходят в стране на протяжении последних трех месяцев, свидетельствуют о том, что мотивом ее нанесения было высказывание мнения на данные общественно значимые темы, — указывают правозащитники в заявлении, размещенном на сайте лишенного регистрации ПЦ «Весна».

По их мнению, «такая форма высказывания мнения попадает под защиту Международного пакта о гражданских и политических правах и не имеет ничего общего с предъявленными обвинениями».

Они напоминают, что каждый человек имеет право на свободу выражения своего мнения, в том числе устно, письменно или через средства печати, художественные формы и иными средствами по своему выбору.

— Обвиняемый не посягал на сакральные или историко-культурные ценности, не уничтожал их. Сама надпись не содержит нецензурной лексики или языка вражды и ненависти по приметам национальной, расовой, религиозной принадлежности или социального происхождения и другим приметам, — говорится в заявлении. Правозащитники также отмечают, что надпись «Не забудем» на асфальте не могла привести к значительному повреждению или уничтожению дорожного покрытия и материальный вред от нее явно носил символический характер.

Правозащитники требуют незамедлительно освободить Максима Павлющика, прекратить его уголовное преследование, а также освободить всех политзаключенных и остановить политические репрессии в стране.

Рассмотрение дела, напомним, началось сегодня в суде Фрунзенского района. Вместе с Павлющиком обвиняемой также проходит 25-летняя Мария Бобович. Девушку ранее также признали политзаключенной.

 
 
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- Нанесение на асфальт надписи «Не забудем» не является проявлением хулиганства. Содержание надписи, место, в котором она была сделана (место убийства Александра...
 
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