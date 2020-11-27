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26-летнего Максима Павлющика, которого судят за надпись на асфальте «Не забудем», признали политзаключенным
27.11.2020 21:05 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Правозащитники признали политзаключенным 26-летнего Максима Павлющика, задержанного за то, что он пытался восстановить мемориал Александру Тарайковскому. Молодого человека, напомним, обвиняют в умышленном повреждении имущества, повлекшем причинение ущерба в крупном размере, и в хулиганстве.
— Нанесение на асфальт надписи «Не забудем» не является проявлением хулиганства. Содержание надписи, место, в котором она была сделана (место убийства Александра Тарайковского), в контексте общественно-политических событий и публичных общественных дискуссий, политических протестов, которые происходят в стране на протяжении последних трех месяцев, свидетельствуют о том, что мотивом ее нанесения было высказывание мнения на данные общественно значимые темы, — указывают правозащитники
По их мнению, «такая форма высказывания мнения попадает под защиту Международного пакта о гражданских и политических правах и не имеет ничего общего с предъявленными обвинениями».
Они напоминают, что каждый человек имеет право на свободу выражения своего мнения, в том числе устно, письменно или через средства печати, художественные формы и иными средствами по своему выбору.
— Обвиняемый не посягал на сакральные или историко-культурные ценности, не уничтожал их. Сама надпись не содержит нецензурной лексики или языка вражды и ненависти по приметам национальной, расовой, религиозной принадлежности или социального происхождения и другим приметам, — говорится в заявлении. Правозащитники также отмечают, что надпись «Не забудем» на асфальте не могла привести к значительному повреждению или уничтожению дорожного покрытия и материальный вред от нее явно носил символический характер.
Правозащитники требуют незамедлительно освободить Максима Павлющика, прекратить его уголовное преследование, а также освободить всех политзаключенных и остановить политические репрессии в стране.
Рассмотрение дела, напомним,
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26-летнего Максима Павлющика, которого судят за надпись на асфальте «Не забудем», признали политзаключенным
- Нанесение на асфальт надписи «Не забудем» не является проявлением хулиганства. Содержание надписи, место, в котором она была сделана (место убийства Александра...
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