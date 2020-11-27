За 5 лет Беларусь планирует на четверть заменить городской транспорт электрическим

Источник материала: БT

Одним из главных компонентов пятилетней программы социально-экономического развития Беларуси станет экотранспорт. До 2025 года в единую цепочку должны увязать все соответствующие элементы. Это сборка электромобилей, развитие подзарядных станций и готовность электросетей к повышенным нагрузкам. И после ввода в эксплуатацию Белорусской АЭС этому уделяется повышенное внимание.

Маштабный документ с участием премьера сегодня обсудили на выездном заседании. На доработку чуть более месяца. Готовность к 1 января следующего года.

Светлана Лукьянюк о главных акцентах в борьбе за экологию.

Экотренды

Экотранспорт все больше наполняет мировые трассы. Ехать на батарее - значит быть в тренде автомоды. Сегодня это недешевое удовольствие. Но с появлением новых производителей, да и новых технологий электрокар будет доступнее. И здесь важно занять свою нишу на рынке. Беларусь уловила эту волну. Задел был - это собственная производственная база, ведь электротранспортом занимаемся не один десяток лет. Но сейчас на смену троллейбусам приходят электробусы. Машины на батарее, сделанные в Беларуси, курсируют и по нашим городам, и по зарубежным.

Владимир Король, гендиректор ОАО "Управляющая компания холдинга "Белкоммунмаш": "Мы тщательно всегда анализируем рынки. Это живая работа, буквально еженедельная. Мы прекрасно представляем тенденции развития. И сегодня у нас есть портфель заказов 2021 года".

Премьер-министру показали новые разработки электробусов

Сегодня о белорусских электробусах рассказали премьеру. Да, этот год многих проверил на прочность. На Белкоммунмаше также четыре месяца сказывались закрытые границы. Но после контракты быстро восстановились. Зарубежный заказчик ждет машины в срок. Это и Россия, и Казахстан, Грузия и Молдова.

Работать под запросы рынка

Несмотря на то что внешне кабины троллейбусов и электробусов похожи друг на друга, здесь нет серийного производства. Приходится подстраиваться под запросы заказчика. И здесь не только отличие в цветовой гамме. Главное - начинка внутри машины.

В борьбе за экологию

Современным городам нужен и новый транспорт. Минск ждет свой заказ в 9 бесконтактных машин до конца года. В цехах работа кипит. Результаты по году с плюсом. Около 300 троллейбусов и электробусов.

Готовится госпрограмма развития электротранспорта до 2025 года

Наши преимущества на рынке - своя электроника, начинка умной машины. Да и сервисное обслуживание. Контракт пожизненного цикла предлагают покупателям за рубежом. Постоянно в поисках и конструкторское бюро. В следующем году запустят новый покрасочный цех. 500 машин в год - его мощность. Выездное совещание по госпрограмме развития электротранспорта до 2025 года проходит непосредственно на производстве. Самое важное - насколько экосреда стимулирует рост машин на подзарядке или каждый элемент цепочки сам по себе.

Роман Головченко, Премьер-министр Беларуси: "Речь идет о том, что производственно-технологические процессы важно увязать с развитием зарядной инфраструктуры. Увеличение количества зарядных станций подразумевает совершенствование системы энергоснабжения городского хозяйства. Все это нужно увязать с мерами, способствующими более активному внедрению электротранспорта, использованию его не только физическими лицами, но и в коммерческих целях".

Локализация производства и собственная зарядная батарея

Говорили и за счет чего можно увеличить локализацию своего продукта. Сейчас это от 60 до 80 %. Можем и больше. Но самый важный компонент - батарея - пока китайский. А она в стоимости авто составляет не менее трети. Академия наук работает над созданием своей, но пока в прогнозах по готовности осторожна.

За 5 лет Беларусь на четверть заменит городской транспорт на электрический

За пять лет Беларусь планирует на четверть заменить городской транспорт электрическим, нарастить и поставки на экспорт. Емкость мирового рынка огромна. Великобритания готова купить не менее 600 машин. Россия тысячу, страны Евросоюза - 1700, Латинской Америки - полторы тысячи.