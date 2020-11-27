ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

За 5 лет Беларусь планирует на четверть заменить городской транспорт электрическим

27.11.2020 22:53 — Новости Экономики | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Одним из главных компонентов пятилетней программы социально-экономического развития Беларуси станет экотранспорт. До 2025 года в единую цепочку должны увязать все соответствующие элементы. Это сборка электромобилей, развитие подзарядных станций и готовность электросетей к повышенным нагрузкам. И после ввода в эксплуатацию Белорусской АЭС этому уделяется повышенное внимание.

Маштабный документ с участием премьера сегодня обсудили на выездном заседании. На доработку чуть более месяца. Готовность к 1 января следующего года.

Светлана Лукьянюк о главных акцентах в борьбе за экологию.

Экотренды

Экотранспорт все больше наполняет мировые трассы. Ехать на батарее - значит быть в тренде автомоды. Сегодня это недешевое удовольствие. Но с появлением новых производителей, да и новых технологий электрокар будет доступнее. И здесь важно занять свою нишу на рынке. Беларусь уловила эту волну. Задел был - это собственная производственная база, ведь электротранспортом занимаемся не один десяток лет. Но сейчас на смену троллейбусам приходят электробусы. Машины на батарее, сделанные в Беларуси, курсируют и по нашим городам, и по зарубежным.

Владимир Король, гендиректор ОАО "Управляющая компания холдинга "Белкоммунмаш": "Мы тщательно всегда анализируем рынки. Это живая работа, буквально еженедельная. Мы прекрасно представляем тенденции развития. И сегодня у нас есть портфель заказов 2021 года".

Премьер-министру показали новые разработки электробусов

Сегодня о белорусских электробусах рассказали премьеру. Да, этот год многих проверил на прочность. На Белкоммунмаше также четыре месяца сказывались закрытые границы. Но после контракты быстро восстановились. Зарубежный заказчик ждет машины в срок. Это и Россия, и Казахстан, Грузия и Молдова.

Работать под запросы рынка

Несмотря на то что внешне кабины троллейбусов и электробусов похожи друг на друга, здесь нет серийного производства. Приходится подстраиваться под запросы заказчика. И здесь не только отличие в цветовой гамме. Главное - начинка внутри машины.

В борьбе за экологию

Современным городам нужен и новый транспорт. Минск ждет свой заказ в 9 бесконтактных машин до конца года. В цехах работа кипит. Результаты по году с плюсом. Около 300 троллейбусов и электробусов.

Готовится госпрограмма развития электротранспорта до 2025 года

Наши преимущества на рынке - своя электроника, начинка умной машины. Да и сервисное обслуживание. Контракт пожизненного цикла предлагают покупателям за рубежом. Постоянно в поисках и конструкторское бюро. В следующем году запустят новый покрасочный цех. 500 машин в год - его мощность. Выездное совещание по госпрограмме развития электротранспорта до 2025 года проходит непосредственно на производстве. Самое важное - насколько экосреда стимулирует рост машин на подзарядке или каждый элемент цепочки сам по себе.

Роман Головченко, Премьер-министр Беларуси: "Речь идет о том, что производственно-технологические процессы важно увязать с развитием зарядной инфраструктуры. Увеличение количества зарядных станций подразумевает совершенствование системы энергоснабжения городского хозяйства. Все это нужно увязать с мерами, способствующими более активному внедрению электротранспорта, использованию его не только физическими лицами, но и в коммерческих целях".

Локализация производства и собственная зарядная батарея

Говорили и за счет чего можно увеличить локализацию своего продукта. Сейчас это от 60 до 80 %. Можем и больше. Но самый важный компонент - батарея - пока китайский. А она в стоимости авто составляет не менее трети. Академия наук работает над созданием своей, но пока в прогнозах по готовности осторожна.

За 5 лет Беларусь на четверть заменит городской транспорт на электрический

За пять лет Беларусь планирует на четверть заменить городской транспорт электрическим, нарастить и поставки на экспорт. Емкость мирового рынка огромна. Великобритания готова купить не менее 600 машин. Россия тысячу, страны Евросоюза - 1700, Латинской Америки - полторы тысячи.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Одним из главных компонентов пятилетней программы социально-экономического развития Беларуси станет экотранспорт. До 2025 года в единую цепочку должны увязать все...
 
Новости дня
Новости экономики
 
26-летнего Максима Павлющика, которого судят за надпись на асфальте «Не забудем», признали политзаключенным
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

26.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
27.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика