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Банки ужесточили условия кредитования населения и юрлиц

28.11.2020 07:03 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Национальный банк Беларуси провел экспертный опрос руководителей банков страны с целью выявления изменений в условиях кредитования в стране. Оказалось, что в третьем квартале ужесточение условий было выявлено как в отношении физических, так и в отношении юридических лиц: получить кредит стало намного сложнее.

Под ужесточением условий кредитования подразумевается снижение (ухудшение) доступности кредитов. Период обследования условий кредитования охватывает III квартал 2020 года, а также ожидаемые изменения в IV квартале текущего года и I квартале 2021 года. По мнению представителей банков (а всего в опросе приняло участие 24 банка), в III квартале 2020 года условия кредитования ужесточились во всех видах валют

В IV квартале 2020 года ожидается снижение уровня ужесточения условий кредитования, а в I квартале 2021 года участники опроса прогнозируют смягчение условий кредитования как в иностранной валюте, так и в белорусских рублях. Однако это не коснется кредитования физических лиц на финансирование недвижимости, условия по которому не изменятся.

По мнению участников анкетирования, в третьем квартале изменение условий привлечения средств на внутреннем рынке привело к ужесточению условий кредитования всех категорий кредитополучателей, изменение условий привлечения средств на внешних рынках ужесточило условия кредитования представителей всех категорий кредитополучателей, за исключением физических лиц на финансирование недвижимости. Ужесточению условий способствовала конкуренция между банками и ситуация с ликвидностью.

Напомним, что в августе, после президентских выборов, семь банков в Беларуси приостановили кредитование частных лиц в связи с ростом девальвационных ожиданий и проблемами с ликвидностью. Эксперты констатируют: в стране подорвано доверии к государственным институтам, к которым относится и банковская система. На протяжении нескольких месяцев банки испытывали нехватку ликвидности: Национальный банк резко сократил банкам доступ к рублевым ресурсам, чтобы не допустить очередного витка валютной напряженности. 
 

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Национальный банк Беларуси провел экспертный опрос руководителей банков страны с целью выявления изменений в условиях кредитования в стране.
 
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