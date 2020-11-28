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«За укрепление демократии, обеспечение прав и свобод граждан»: Наталья Кочанова получила медаль

28.11.2020 13:47 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Главу Совета Республики Наталью Кочанову наградили медалью «За укрепление парламентского сотрудничества». Информация об этом размещена на официальном сайте Совета Республики.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Сообщается, что решение о награждении принял Совет Межпарламентской Ассамблеи государств — участников Содружества Независимых Государств.

Награду Наталья Кочанова получила «за особый вклад в развитие парламентаризма, укрепление демократии, обеспечение прав и свобод граждан в государствах — участниках Содружества Независимых Государств».


Медаль была учреждена в 2013 году. Изготавливается она из серебра с позолотой. Ей награждают парламентариев, государственных и общественных деятелей, граждан и организации за особый вклад в развитие национального законодательства и парламентаризма, рассказали в пресс-службе Совета Республики.

Напомним, Наталья Кочанова не только возглавляет Совет Республики, но и является уполномоченным представителем Лукашенко по городу Минску.

 
Теги: Минск
 
 
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Медаль была учреждена в 2013 году. Изготавливается она из серебра с позолотой.
 
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