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Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (23-29 ноября 2020 года)

28.11.2020 14:05 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Тенденции

Цены

Квартиры в Минске продолжают дешеветь — индекс цен вторичного рынка жилья снизился на 0.4% и составил 1333 $/м2. Средняя цена квартир в новостройках Минска выросла на 0.5% и составляет на данный момент 1301 $/м2. Разрыв между средним уровнем цен первичного и вторичного рынков составляет 32 $/м2. Это минимальное значение за последние 2.5 года.

Кстати, в Минске зафиксирован антирекорд по числу сделок с квартирами для середины осени. На фоне неопределенности и отсутствия кредитной поддержки число заинтересованных в покупке квартиры продолжает снижаться. Спрос на квартиры в Минске продолжает падать: по сравнению с сентябрем количество сделок купли-продажи на «вторичке» уменьшилось на 13%. В то же время число желающих продать квартиру в октябре возросло: количество объявлений в базе Realt.by за месяц выросло сразу на 12%. И судя по еженедельной динамике, это далеко не предел.

Развитие рынка

Нашему порталу исполнилось 15 лет, и наши партнеры рассказали, как развивали сферу недвижимости вместе с нами.

Мы хотели посчитать, сколько денег за 15 лет было потрачено на рынке недвижимости в Беларуси, но смогли раздобыть точные данные только за 8 лет - $13,5 миллиарда.

Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (23-29 ноября 2020 года)

Протесты

Администрация Центрального района Минска требует данные о квартирах, где в окнах — «флаги и листовки». Одновременно с этим на зданиях запретили размещать «изделия из горючего текстиля».

Строительство

За последние 10 лет расцвет массового жилищного строительства в Беларуси и Минске пришелся на 2014 год. В последующие годы объемы строительства жилья с каждым годом падали, а вместе с ними снижалось и количество застройщиков. Сегодня уже можно говорить о том, что рынок коммерческого жилья в столице монополизирован. Как это может повлиять на цены квартир в Минске, читайте тут.

Тем временем, у нас назревает еще один долгострой. Правда, лишь технический. По факту дом готов. Но его не хотят вводить в эксплуатацию из-за нехватки парковочных мест. Что будет делать компания «СИ-Трейдинг», как к этой ситуации относятся дольщики и возможно ли позитивное развитие ситуации — обо всем этом в нашем материале.

В Минске начали строительство еще одного дома для очередников.

Во Фрунзенском районе Минска до конца года сдадут четыре многоквартирных дома. Три из них — для многодетных. Кстати, всего в Минске на улучшение жилищных условий до конца года направят 1,6 тыс. многодетных семей.

Земля

Вот тут подборка земельных участков, которые можно купить на конфискате, а здесь 8 новых участков в Смолевичах, выставленных на аукцион. Кроме того, на электронный аукцион выставили 6 участков возле Минска.


Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (23-29 ноября 2020 года)

Деньги

Правительство вновь продлило сроки обращения именных приватизационных чеков «Имущество».

Зарубежная недвижимость

Пока в Беларуси заняты поддержкой многодетных семей, в Южной Корее решили обратить внимание на тех, кто живет один. Правительство этой страны в ближайшие два года намерено выкупить несколько отелей и офисных зданий для их переоборудования под жилые студии для «одиночек». Всего таким образом планируется получить 114 тысяч мини-квартир для сдачи в аренду.

Регионы

На прошлой неделе мы рассказали, что в Бресте выставлен на аукцион земельный участок площадью в 10 гектаров. После выхода материала в редакцию обратился застройщик «Полесьежилстрой: он приобрел данный участок два года назад и собирался возводить здесь ЖК «Парус». Представители компании объяснили, по каким причинам им не удалось получить разрешение на проектирование и строительство, и почему они не согласны с решением об изъятии земли. Теперь ситуацию прокомментировал организатор аукционных торгов — КУП «Брестский городской центр по управлению недвижимостью».

Рядом с высотками на Московской в Бресте может появиться еще один жилой дом.

В Гродно построят школу-гигант. Здесь смогут проводить матчи по гандболу.

В Гомеле закрылся легендарный магазин «Океан». Узнали, что будет вместо него.

В Ивацевичском районе на торги выставлены три жилых дома, принадлежащих хозяйству «Победа».

Коммерческая недвижимость

Недалеко от Дроздов. На конфискате выставили на продажу здание, где расположен ресторан «Польский».

«Газпром» будет просить Лукашенко продлить сроки строительства «Газпром-центра» еще на 4 года.

В Минске открываются новые рестораны KFC.

Дизайн и ремонт

На финальном этапе ремонта в «нашей» квартире случилось ЧП: подрядчик отказался выполнять работы по укладке пола. В очередной серии YouTube-проекта Re:МОНТ разбираемся почему так произошло и что хозяевам квартиры делать дальше.

ЖКХ

За 9 месяцев 2020 года в Минске из квартир государственного жилфонда выселили 24 должника. Но за неуплату "коммуналки" можно лишиться и собственного жилья.

Редакция Realt.by

 
Теги: Брест, Гомель
 
 
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Плохие перспективы для первичного рынка жилья, вынужденный долгострой и антирекорд по числу сделок. Все самое интересное за прошедшую неделю здесь.
 
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