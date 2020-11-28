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Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (23-29 ноября 2020 года)
28.11.2020 14:05 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Тенденции
Цены
Квартиры в Минске продолжают дешеветь — индекс цен вторичного рынка жилья
Кстати, в Минске зафиксирован
Развитие рынка
Нашему порталу исполнилось 15 лет, и наши партнеры
Мы хотели посчитать, сколько денег за 15 лет было потрачено на рынке недвижимости в Беларуси, но
Протесты
Администрация Центрального района Минска
Строительство
За последние 10 лет расцвет массового жилищного строительства в Беларуси и Минске пришелся на 2014 год. В последующие годы объемы строительства жилья с каждым годом падали, а вместе с ними снижалось и количество застройщиков. Сегодня уже можно говорить о том, что рынок коммерческого жилья в столице монополизирован. Как это может повлиять на цены квартир в Минске, читайте
Тем временем, у нас назревает еще один долгострой. Правда, лишь технический. По факту дом готов. Но его не хотят вводить в эксплуатацию из-за нехватки парковочных мест. Что будет делать компания «СИ-Трейдинг», как к этой ситуации относятся дольщики и возможно ли позитивное развитие ситуации — обо всем этом
В Минске
Во Фрунзенском районе Минска до конца года
Земля
Вот
Деньги
Правительство
Зарубежная недвижимость
Пока в Беларуси заняты поддержкой многодетных семей, в Южной Корее решили обратить внимание на тех, кто живет один. Правительство этой страны в ближайшие два года
Регионы
На прошлой неделе мы рассказали, что в Бресте выставлен на аукцион земельный участок площадью в 10 гектаров. После выхода материала в редакцию обратился застройщик «Полесьежилстрой: он приобрел данный участок два года назад и собирался возводить здесь ЖК «Парус». Представители компании объяснили, по каким причинам им не удалось получить разрешение на проектирование и строительство, и почему они не согласны с решением об изъятии земли. Теперь ситуацию
Рядом с высотками на Московской в Бресте
В Гродно
В Гомеле закрылся легендарный магазин «Океан».
В Ивацевичском районе
Коммерческая недвижимость
Недалеко от Дроздов. На конфискате
«Газпром»
В Минске
Дизайн и ремонт
На финальном этапе ремонта в «нашей» квартире случилось ЧП: подрядчик отказался выполнять работы по укладке пола. В очередной серии YouTube-проекта Re:МОНТ
ЖКХ
За 9 месяцев 2020 года в Минске из квартир государственного жилфонда
Редакция Realt.by
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Плохие перспективы для первичного рынка жилья, вынужденный долгострой и антирекорд по числу сделок. Все самое интересное за прошедшую неделю здесь.
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