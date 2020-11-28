Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (23-29 ноября 2020 года)

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Цены

Квартиры в Минске продолжают дешеветь — индекс цен вторичного рынка жилья снизился на 0.4% и составил 1333 $/м2. Средняя цена квартир в новостройках Минска выросла на 0.5% и составляет на данный момент 1301 $/м2. Разрыв между средним уровнем цен первичного и вторичного рынков составляет 32 $/м2. Это минимальное значение за последние 2.5 года.

Кстати, в Минске зафиксирован антирекорд по числу сделок с квартирами для середины осени. На фоне неопределенности и отсутствия кредитной поддержки число заинтересованных в покупке квартиры продолжает снижаться. Спрос на квартиры в Минске продолжает падать: по сравнению с сентябрем количество сделок купли-продажи на «вторичке» уменьшилось на 13%. В то же время число желающих продать квартиру в октябре возросло: количество объявлений в базе Realt.by за месяц выросло сразу на 12%. И судя по еженедельной динамике, это далеко не предел.

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