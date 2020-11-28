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Аналитики рассказали о последствиях второй волны COVID-19 для экономики ЕС
28.11.2020 16:01 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
© Sputnik / Владимир Трефилов
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"Падение экономической активности в четвертом квартале 2020 года, вероятно, будет намного ниже, чем в первый раз. Действительно, большая часть экономики остается открытой, и государственная поддержка остается сильной. Тот факт, что открыты школы, означает, что родители могут работать", — говорится в отчете.
Весной в период первого подъема заболеваемости в странах ЕС были введены жесткие ограничительные меры. По мнению аналитиков французского финансового конгломерата, "локдаун" привел к тому, что экономика региона впала в самый серьезный за многие десятилетия экономический кризис.
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Экономическая активность постепенно восстанавливалась по мере ослабления карантинных мер, говорится в отчете. Однако осенний подъем заболеваемости вновь привел к введению ограничений в еврозоне. Но "теперь компании лучше знают, как справиться с последствиями карантина", отмечают эксперты.
Хуже всего последствия от второй волны COVID-19 в ЕС отразятся на торговле, за исключением товаров первой необходимости, общепите, досуговых заведениях, а также транспортных услугах, оказание которых частично приостановлено.
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Сильнее всего негативный эффект от второй волны почувствуют торговля товарами не первой необходимости, рестораны, досуг, а также некоторые сектора транспорта.
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