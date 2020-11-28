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Суд обязал Минюст объяснить, за что лишили лицензии адвоката Бабарико и Колесниковой
28.11.2020 16:43 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Суд обязал Министерство юстиции письменно обосновать решение о прекращении лицензии адвоката Александра Пыльченко и позицию по жалобе,
— До этого момента ни из решения Минюста, ни из их возражений на жалобу не было видно, какие высказывания и по какой причине расценены как дискредитирующие (и это в обычном правовом комментарии адвоката электронному СМИ), — говорит Дмитрий Лаевский. Вместе с адвокатом Евгением Пыльченко он выступает защитником Александра Пыльченко.
Требование было озвучено 26 ноября на предварительном заседании суда по жалобе Александра Пыльченко на решение Минюста о лишении его адвокатской лицензии.
Минюст считает, что законодательство не содержит критериев, по которым высказывание адвоката можно оценить как дискредитирующее, поэтому Минюст может по своему усмотрению любое высказывание адвоката признать дискредитирующим и прекратить лицензию адвоката, даже независимо от того, что на этот счет думает дисциплинарная комиссия коллегии адвокатов, указывает Лаевский, ссылаясь на озвученные в судебном заседании ответы представителей министерства.
— Мы доказываем, что такой подход несовместим с принципом независимости адвокатуры и расходится с правом на выражение мнения, закрепленным в Конституции, международными стандартами и законодательством Беларуси. Можно ли считать независимой адвокатуру, если адвоката могут в любой момент лишить лицензии за выражение мнения по правовым вопросам?
Действие лицензии Александра Пыльченко, адвоката Виктора Бабарико и Марии Колесниковой, было
По заявлению Минюста, Александр Пыльченко «допустил в СМИ некомпетентные комментарии и фактически призывал к противоправным действиям, в том числе к „блокированию и разоружению воинских подразделений“».
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Александр Пыльченко обжалует лишение Минюстом его адвокатской лицензии
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