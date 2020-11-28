ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Суд обязал Минюст объяснить, за что лишили лицензии адвоката Бабарико и Колесниковой

28.11.2020 16:43 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Суд обязал Министерство юстиции письменно обосновать решение о прекращении лицензии адвоката Александра Пыльченко и позицию по жалобе, сообщил на своей странице в соцсетях его защитник Дмитрий Лаевский.


Фото: TUT.BY

— До этого момента ни из решения Минюста, ни из их возражений на жалобу не было видно, какие высказывания и по какой причине расценены как дискредитирующие (и это в обычном правовом комментарии адвоката электронному СМИ), — говорит Дмитрий Лаевский. Вместе с адвокатом Евгением Пыльченко он выступает защитником Александра Пыльченко.

Требование было озвучено 26 ноября на предварительном заседании суда по жалобе Александра Пыльченко на решение Минюста о лишении его адвокатской лицензии.

Минюст считает, что законодательство не содержит критериев, по которым высказывание адвоката можно оценить как дискредитирующее, поэтому Минюст может по своему усмотрению любое высказывание адвоката признать дискредитирующим и прекратить лицензию адвоката, даже независимо от того, что на этот счет думает дисциплинарная комиссия коллегии адвокатов, указывает Лаевский, ссылаясь на озвученные в судебном заседании ответы представителей министерства.

— Мы доказываем, что такой подход несовместим с принципом независимости адвокатуры и расходится с правом на выражение мнения, закрепленным в Конституции, международными стандартами и законодательством Беларуси. Можно ли считать независимой адвокатуру, если адвоката могут в любой момент лишить лицензии за выражение мнения по правовым вопросам?

Действие лицензии Александра Пыльченко, адвоката Виктора Бабарико и Марии Колесниковой, было прекращено 16 октября. Минюст признал его комментарий для TUT.BY действием, «дискредитирующим адвоката и адвокатуру». В публикации от 14 августа Александр Пыльченко рассказал, какими полномочиями обладает генпрокурор и какие действия может предпринять по опубликованным в СМИ видео и свидетельствам избиений людей 9−12 августа в РУВД и ИВС. Юрист заявил, что генпрокурор Беларуси должен возбудить уголовные дела по фактам избиения мирных граждан, жестокого и бесчеловечного обращения с задержанными. Юрист также отметил, что Генпрокуратура должна отстранить от занимаемых должностей на время проверки министра внутренних дел, его заместителей и начальника ИВС до установления их причастности или непричастности к произошедшему.

По заявлению Минюста, Александр Пыльченко «допустил в СМИ некомпетентные комментарии и фактически призывал к противоправным действиям, в том числе к „блокированию и разоружению воинских подразделений“».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александр Пыльченко обжалует лишение Минюстом его адвокатской лицензии
 
Новости дня
Новости экономики
 
Аналитики рассказали о последствиях второй волны COVID-19 для экономики ЕС
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

27.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
28.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика