Суд обязал Минюст объяснить, за что лишили лицензии адвоката Бабарико и Колесниковой

Источник материала: Tut.by

Суд обязал Министерство юстиции письменно обосновать решение о прекращении лицензии адвоката Александра Пыльченко и позицию по жалобе, сообщил на своей странице в соцсетях его защитник Дмитрий Лаевский.



Фото: TUT.BY

— До этого момента ни из решения Минюста, ни из их возражений на жалобу не было видно, какие высказывания и по какой причине расценены как дискредитирующие (и это в обычном правовом комментарии адвоката электронному СМИ), — говорит Дмитрий Лаевский. Вместе с адвокатом Евгением Пыльченко он выступает защитником Александра Пыльченко.

Требование было озвучено 26 ноября на предварительном заседании суда по жалобе Александра Пыльченко на решение Минюста о лишении его адвокатской лицензии.

Минюст считает, что законодательство не содержит критериев, по которым высказывание адвоката можно оценить как дискредитирующее, поэтому Минюст может по своему усмотрению любое высказывание адвоката признать дискредитирующим и прекратить лицензию адвоката, даже независимо от того, что на этот счет думает дисциплинарная комиссия коллегии адвокатов, указывает Лаевский, ссылаясь на озвученные в судебном заседании ответы представителей министерства.

— Мы доказываем, что такой подход несовместим с принципом независимости адвокатуры и расходится с правом на выражение мнения, закрепленным в Конституции, международными стандартами и законодательством Беларуси. Можно ли считать независимой адвокатуру, если адвоката могут в любой момент лишить лицензии за выражение мнения по правовым вопросам?

Действие лицензии Александра Пыльченко, адвоката Виктора Бабарико и Марии Колесниковой, было прекращено 16 октября. Минюст признал его комментарий для TUT.BY действием, «дискредитирующим адвоката и адвокатуру». В публикации от 14 августа Александр Пыльченко рассказал, какими полномочиями обладает генпрокурор и какие действия может предпринять по опубликованным в СМИ видео и свидетельствам избиений людей 9−12 августа в РУВД и ИВС. Юрист заявил, что генпрокурор Беларуси должен возбудить уголовные дела по фактам избиения мирных граждан, жестокого и бесчеловечного обращения с задержанными. Юрист также отметил, что Генпрокуратура должна отстранить от занимаемых должностей на время проверки министра внутренних дел, его заместителей и начальника ИВС до установления их причастности или непричастности к произошедшему.

По заявлению Минюста, Александр Пыльченко «допустил в СМИ некомпетентные комментарии и фактически призывал к противоправным действиям, в том числе к „блокированию и разоружению воинских подразделений“».