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Объединенная гражданская партия избрала руководство
30.11.2020 06:09 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Председателем Объединенной гражданской партии избран Николай Козлов. Его кандидатуру поддержало большинство делегатов прошедшего 29 ноября в Минске съезда партии. Также на должность председателя ОГП предлагалось выдвинуть бывшего председателя партии Анатолия Лебедько, однако он взял самоотвод.
В итоге кроме Козлова на должность председателя партии претендовала активистка партии Ольга Белевцова. Голосование было тайным.
По данным счетной комиссии, за Козлова проголосовали 59 делегатов, за Белевцову — 23, еще трое — против всех.
"Я постараюсь оправдать ваше доверие, сделаю все для этого. За эти два года я как-то вошел в должность, может, до конца не знаю ее во всех ее тонкостях, но это очень тяжелая и ответственная обязанность", — заявил после избрания Николай Козлов.
Съезд также избрал пять заместителей председателя ОГП — Геннадия Ананьева, Анну Красулину, Александра Кабанова (арестован, признан правозащитниками политзаключенным, согласие получено через адвоката), Ольгу Белевцову и Алексея Кириенко (руководитель молодежной организации ОГП "Молодые демократы").
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Председателем Объединенной гражданской партии избран Николай Козлов. Его кандидатуру поддержало большинство делегатов прошедшего 29 ноября в Минске съезда...
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