Объединенная гражданская партия избрала руководство

Источник материала: Tut.by

Председателем Объединенной гражданской партии избран Николай Козлов. Его кандидатуру поддержало большинство делегатов прошедшего 29 ноября в Минске съезда партии. Также на должность председателя ОГП предлагалось выдвинуть бывшего председателя партии Анатолия Лебедько, однако он взял самоотвод.



Николай Козлов. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В итоге кроме Козлова на должность председателя партии претендовала активистка партии Ольга Белевцова. Голосование было тайным.

По данным счетной комиссии, за Козлова проголосовали 59 делегатов, за Белевцову — 23, еще трое — против всех.

"Я постараюсь оправдать ваше доверие, сделаю все для этого. За эти два года я как-то вошел в должность, может, до конца не знаю ее во всех ее тонкостях, но это очень тяжелая и ответственная обязанность", — заявил после избрания Николай Козлов.

Съезд также избрал пять заместителей председателя ОГП — Геннадия Ананьева, Анну Красулину, Александра Кабанова (арестован, признан правозащитниками политзаключенным, согласие получено через адвоката), Ольгу Белевцову и Алексея Кириенко (руководитель молодежной организации ОГП "Молодые демократы").