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Новые модели смартфона и смарт-часов HONOR появились в Беларуси
30.11.2020 07:03 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
В продаже появились новые модели смартфона и смарт-часов HONOR. Они доступны только в салонах связи и интернет-магазине МТС и не будут представлены в сетях других мобильных операторов и официальных дилеров.
HONOR 30i – упрощенная версия флагманского смартфона HONOR 30. Устройство оснащено AMOLED-экраном с диагональю 6,3 дюйма и разрешением 2400×1800 пикселей, что соответствует стандарту Full HD+.
Дисплей может похвастаться широким цветовым охватом и высоким уровнем яркости картинки, благодаря чему изображение отлично смотрится даже под прямыми солнечными лучами. А поддержка функции защиты зрения позволит предотвратить усталость глаз во время продолжительной работы со смартфоном.
Новинка получила основную камеру, состоящую из 3 объективов. Главный сенсор на 48 Мп обеспечивает максимальную детализацию снимков. Ультраширокоугольный модуль на 8 Мп с углом зрения 120° поможет при съемке пейзажей, интерьеров и групповых портретов.
А датчик глубины на 2 Мп облегчит создание фото с эффектом размытия фона. Для селфи предусмотрена фронтальная камера на 16 Мп. Обе камеры HONOR 30i поддерживают режим ночной съемки и способны улучшать качество изображения с помощью алгоритмов ИИ.
Объем внутренней памяти смартфона HONOR 30i – 128 Гб, а оперативной – 4 Гб. Батарея емкостью 4000 мАч обеспечивает длительное время автономной работы.
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В продаже появились новые модели смартфона и смарт-часов HONOR. Они доступны только в салонах связи и интернет-магазине МТС и не будут представлены в сетях других...
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