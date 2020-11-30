Новые модели смартфона и смарт-часов HONOR появились в Беларуси

В продаже появились новые модели смартфона и смарт-часов HONOR. Они доступны только в салонах связи и интернет-магазине МТС и не будут представлены в сетях других мобильных операторов и официальных дилеров.

HONOR 30i – упрощенная версия флагманского смартфона HONOR 30. Устройство оснащено AMOLED-экраном с диагональю 6,3 дюйма и разрешением 2400×1800 пикселей, что соответствует стандарту Full HD+.

Дисплей может похвастаться широким цветовым охватом и высоким уровнем яркости картинки, благодаря чему изображение отлично смотрится даже под прямыми солнечными лучами. А поддержка функции защиты зрения позволит предотвратить усталость глаз во время продолжительной работы со смартфоном.

Новинка получила основную камеру, состоящую из 3 объективов. Главный сенсор на 48 Мп обеспечивает максимальную детализацию снимков. Ультраширокоугольный модуль на 8 Мп с углом зрения 120° поможет при съемке пейзажей, интерьеров и групповых портретов.

А датчик глубины на 2 Мп облегчит создание фото с эффектом размытия фона. Для селфи предусмотрена фронтальная камера на 16 Мп. Обе камеры HONOR 30i поддерживают режим ночной съемки и способны улучшать качество изображения с помощью алгоритмов ИИ.

Объем внутренней памяти смартфона HONOR 30i – 128 Гб, а оперативной – 4 Гб. Батарея емкостью 4000 мАч обеспечивает длительное время автономной работы.

Эксклюзивно в МТС HONOR 30i можно приобрести за 639 рублей. При покупке в рассрочку на год ежемесячный платеж составит 58,09 рубля, а на два года – 27,78 рубля.

Новые смарт-часы замеряют содержание кислорода в крови

Новые смарт-часы HONOR Watch ES поддерживают 95 видов тренировок, из них 10 – профессиональных, а еще 85 – индивидуально настраиваемых. Они умеют анализировать эффективность осуществленной тренировки, предоставляя персонализированные инструкции и рекомендации, направленные на улучшение результатов. Еще гаджет может показать 12 анимированных сценариев физической активности и 44 упражнения.

Часы автоматически определяют, когда вы занимаетесь бегом или ходьбой на улице или в помещении, делаете упражнения на гребном или эллиптическом тренажере. Ни одно из ваших достижений не останется незамеченным!

HONOR Watch ES способны круглосуточно мониторить частоту пульса, замерять содержание кислорода в крови, контролировать уровень стресса и анализировать качество сна. Отдельного внимания заслуживает возможность удаленного управления музыкой и камерой на смартфоне. При этом новинка долго держит заряд – емкий аккумулятор и реализованные технологии энергосбережения обеспечивают до 10 дней автономной работы.

Многофункциональные смарт-часы HONOR Watch ES можно приобрести единым платежом за 269 рублей или в рассрочку на год за 24,45 рубля в месяц. При покупке в рассрочку на два года ежемесячный платеж составит 11,69 рубля.